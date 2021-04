as,

Autor: as, red

Ty otravné bubliny a omezení už jí lezou krkem, chtěla by zase tenisový kolotoč, jak ho léta znala. Petra Kvitová (31) doufá, že se dočká brzy. A věří, že si pinkne i na olympiádě!

Bála se karantény, tak si místo návratu do Česka ještě odskočila na zelenou antuku v americkém Charlestonu, z níž plánuje zamířit rovnou na turnaj do Stuttgartu. „Měli jsme ze začátku informaci, že do Německa mě od nás nepustí a nemohla bych tam hrát turnaj,“ vysvětlila v rozhovoru pro Radiožurnál.

Pochvaluje si, že je fit, a doufá, že zvládne kompletní antukovou sezonu včetně grandslamové Paříže, která snad bude opět v klasickém jarním termínu. „Přála bych si, aby se zase všechno vracelo do normálu.“

A stále sní o olympijském Tokiu! „Zatím jsem slyšela jen to, že olympiáda bude, takže s ní počítám. Bude to bez zahraničních diváků, tak doufejme, že aspoň přijde hodně Japonců,“ usmála se Kvitová.