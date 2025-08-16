Odstartovala legendární Barum rallye, ovšem Verstappen chybí: Perla bez rabiáta!

Autor: rau
Jos Verstappen měl být jednou z hvězd letošního ročníku Barum rally. Otec šampiona Maxe Verstappena ale nakonec nedorazil.
Fanoušci českého motorsportu mají rok co rok Vánoce už v srpnu. A letošek není výjimkou. Legendární Barum rallye je tady. Zlín a okolí o víkendu přivítá přes 200 tisíc diváků. Jen škoda, že se nedočkají avizovaného dárečku – startu otce čtyřnásobného mistra světa F1 Maxe Verstappena Jose (53).

Nizozemský rabiát, který před třinácti lety seděl ve vazbě pro podezření z vraždy a taky mlátil manželku, měl sice v plánu odjet s fabií všechny zastávky mistrovství Evropy, po nehodě na Skandinávské rallye ve Švédsku se ale do seriálu nevrátil. Do Zlína ani neposlal přihlášku. Kdo se naopak o účast na 54. Barumce hlásí jako o život, jsou natěšení fanoušci. V akci uvidí 116 posádek z devatenácti států, které mají před sebou 207 ostrých kilometrů rozdělených do třinácti rychlostních zkoušek.

Nejlákavějšími byla včerejší noční erzeta s neopakovatelnou atmosférou přímo v centru Baťova města. Dalším vrcholem perly české rallye bude záludná a ikonická rychlostní zkouška Pindula.

Pozor na úžeh!

Pořadatelé dbají zejména o bezpečnost posádek i fanoušků. Apelují na obezřetnost a dodržování pravidel. A varují před horkem. „Prosíme, aby se pokud možno zdržovali ve stínu a měli pokrývku hlavy,“ apelovala mluvčí ZZS Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková. V akci bude 300 policistů, 50 městských strážníků a 20 zdravotníků. V sobotu se má podle meteorologů k vedru přidat i déšť. Na asfaltových cestách tedy bude veselo!

