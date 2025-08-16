Havířovský fotbalový klub v obavách: Jeho hráč Timp záhadně zmizel
Fotbal stranou, klub TJ Slovan Havířov má momentálně mnohem větší starosti. Už několik dní se hledá jeho hráč Tomáš Timp (33). Od středy o sobě nedal nikomu vědět a jeho rodina a přátelé jsou strachy bez sebe.
Informaci zveřejnil klub na svých facebookových stránkách před duelem s Dobrou. „Dnešní zápas stranou. Od středy se nám neozval náš spoluhráč, ale především skvělý kamarád a člověk – Tomáš Timp,“ stojí v textu.
„Odešel z domova bez svých osobních věcí a od té doby o něm nemáme žádné zprávy. Pokud by si někdo něčeho všiml, viděl ho nebo měl jakékoli informace, prosíme, obraťte se na příslušné orgány,“ napsal klub, který poděkoval všem za případnou pomoc a šíření informace. Na závěr svému nezvěstnému parťákovi přidal vzkaz: „Tome, ozvi se!“
Kabina ale není jediné místo, kde Timp schází. Chybí hlavně rodině, jejíž člen pod příspěvek připsal zprávu. „Tome, prosím tě, ozvi se a přijď domů. Čeká tě maminka, taťka a brácha,“ adresoval nezvěstnému fotbalistovi svá slova.
Tomáš Timp má zhruba 170 až 180 centimetrů a je hubené postavy. Má ryšavou barvu vlasů a plnovousu. Své poznatky ohledně jeho osoby mohou lidé hlásit na lince 158, případně na nejbližší služebně PČR nebo e-mailem na adrese národního operačního centra Policejního prezídia PČR oopp@pcr.cz.