Rozvod Petra Čecha s krásnou Martinou: Budou se dělit miliardy!

Autor: mib
Manželé Čechovi budou dělit obrovský majetek.
WEYBRIDGE: V hrabství Surrey našli Čechovi vysněný dům.
WEYBRIDGE: V hrabství Surrey našli Čechovi vysněný dům.
MARBELLA: Ve španělském letovisku koupil slavný fotbalový brankář Petr Čech pro rodinu luxusní vilu za 40 milionů Kč.
Martina si otevřela blízko domova v Esheru vlastní fifi tko.
ZRUČ U PLZNĚ: Tady vlastní jedinou nemovitost v ČR.
Petr Čech a jeho manželka Martina oznámili rozchod.
Čechovi se brali v roce 2003.
8. 10. 2018 Jejich poslední dostupné společné foto pochází z oceňování fotbalových legend v londýnském hotelu Grosvenor House.
Petr Čech a jeho manželka Martina oznámili rozchod.
Pastva pro oči mužů a objekt závisti žen. Martina a její fifi gura na přídi plavidla.
Petr Čech a jeho manželka Martina oznámili rozchod.
Čech se v hokejovém brankovišti umí ohánět.
Čech se v hokejovém brankovišti umí ohánět.
Beckham si třese rukou s Petrem Čechem před přípravným zápasem ve Wembley
Petr Čech v rámci svého projektu trénuje i s dětmi
Petr Čech v rámci svého projektu trénuje i s dětmi
Beckham si v roce 2008 zahrál ve Wembley proti české reprezentaci
Martina je velká sportovkyně.
Petr a Martina.
Martina je velká sportovkyně.
Martina Čechová má v Esheru své vlastní fitness centrum
Petr a Martina Čechovi
Martina vlastní v Londýně fitko.
Petr a Martina Čechovi
Petr a Martina Čechovi
Petr a Martina Čechovi
Petr a Martina Čechovi
Petr a Martina Čechovi
Petr a Martina Čechovi
Petr a Martina Čechovi
Petr a Martina Čechovi
Martina Čechová, manželka nejlepšího českého fotbalového gólmana uplynulé dekády, v elegantních večerních šatech
Takhle to manželům Čechovým slušelo cestou na poslední zápas tenisty Radka Štěpánka
Martina Čechová, manželka gólmana Arsenalu Petra, před lyžovačkou v Kitzbühelu
Manželka brankáře Arsenalu Petra Čecha Martina
Plážový den. Manželka gólmana Petra Čecha ve slušivém kloboučku

S Petrem Čechem to může být jako v tom vousatém vtipu, kdy se reportér ptá: „Jak jste se stal milionářem?“ A ten odpovídá, že za to může jeho žena. Proč? Protože byl předtím miliardářem. Taky slavný fotbalový brankář po rozvodu s Martinou (43) bude porcovat obří jmění! 

„Já a Martina s lítostí oznamujeme, že se po 26 letech vztahu rozcházíme,“ šokovali veřejnost Čechovi ve čtvrtek večer. Vždyť jejich láska z gymnaziálních let byla bez mráčků! Zpráva o rozpadu manželství, které začalo sňatkem v roce 2003, tak přišla jako blesk z čistého nebe. „Ale zůstáváme nejlepšími přáteli,“ dodal jeden z nejlepších gólmanů planety, jemuž se pro jeho dokonalost na trávníku i mimo něj přezdívalo Mr. Perfect či pan Google.

Z jejich idylky vzešly dvě děti, které evidentně podědily tátovy geny: Syn Damián (16) dokonce taky oblékl brankářské rukavice, dcera Adéla (17) hraje jako obránkyně. Jméno Čech a Čechová se tak díky ratolestem opět objevilo v národním týmu, kde Petr odchytal rekordních 124 utkání.

Jestli opravdu v Anglii, kde se »Čechíno« s rodinou usadil, nepanovala »Itálie«, jedině dobře. O to míň bude bolet dělení majetku.

3+1 v Košutce

Když přeskočila jiskra, bydlel nadějný fotbalista s rodiči v panelákovém bytě 3 + 1 na sídlišti Košutka v rodné Plzni. Pak už to šlo rychle – stěhování do Prahy, pak do Francie, angažmá v Chelsea... A pak už si žili v britské monarchii jako králové!

Čechovy celkové výdělky se odhadují na více než 800 milionů Kč, další prašule mu tekly z reklam. V anglické Premier League vychytal 202 nul, ale na účtech ji zřejmě nikdy neuvidí. V roce 2019 uzavřel hráčskou kariéru v Arsenalu, ale pak nastoupil do vedení Chelsea.

A protože po kariéře investuje, získal vysokoškolský titul MBA, tak se v byznysu jen tak neztratí.

Jako v Beverly Hills

Co všechno tedy bude předmětem rozvodového řízení? Legendární brankář si soukromí střeží podobně jako tři tyče při fotbale. Z reklamy na jednu tuzemskou banku v roce 2007 víme, že Čech koupil nemovitost na prestižní adrese St George’s Hill ve Weybridge v hrabství Surrey nedaleko Londýna.

„Všude bylo fajn, ale tady je to konečně podle našich představ,“ vyprávěl do kamery a výjimečně pozval fanoušky až domů. Z malebné vesničky se i díky tréninkovému centru Chelsea stalo Beverly Hills, tedy místo pro boháče. Teď je tu průměrná cena baráku 33 milionů v přepočtu na české koruny.

Doma jen dům

V roce 2012 se Čech plácl přes kapsu a za 40 »míčů« koupil Martině vilu ve španělské Marbelle, která taky dodnes přitahuje prominentní zákazníky. Trochu překvapivé je, že v rodné zemi říká pane hrdinovi bronzové party z Eura 2004 jen dům ve Zruči u Plzně. Manželčiny rodiče bydlí v nedaleké Trnové.

Ale Martina ani tak na ulici neskončí! Vždyť v Esheru, kde se nachází jejich poslední společné sídlo, si otevřela v roce 2020 luxusní posilovnu s názvem »BeZu«. Byť spolu neuzavřeli předmanželskou smlouvu, měla by být Čechová zajištěná až do konce života. Nebo jako v anekdotě udělá z Čecha milionáře?!

WEYBRIDGE: V hrabství Surrey našli Čechovi vysněný dům.
WEYBRIDGE: V hrabství Surrey našli Čechovi vysněný dům.
Témata:  rozvodrozchodblesksportMartina ČechováPetr ČechPremier LeaguePlzeňItálieChelsea FCArsenal FCGoogleMistrovství Evropy ve fotbale 2004Beverly HillsKošutka


Články odjinud