Rozvod Petra Čecha s krásnou Martinou: Budou se dělit miliardy!
S Petrem Čechem to může být jako v tom vousatém vtipu, kdy se reportér ptá: „Jak jste se stal milionářem?“ A ten odpovídá, že za to může jeho žena. Proč? Protože byl předtím miliardářem. Taky slavný fotbalový brankář po rozvodu s Martinou (43) bude porcovat obří jmění!
„Já a Martina s lítostí oznamujeme, že se po 26 letech vztahu rozcházíme,“ šokovali veřejnost Čechovi ve čtvrtek večer. Vždyť jejich láska z gymnaziálních let byla bez mráčků! Zpráva o rozpadu manželství, které začalo sňatkem v roce 2003, tak přišla jako blesk z čistého nebe. „Ale zůstáváme nejlepšími přáteli,“ dodal jeden z nejlepších gólmanů planety, jemuž se pro jeho dokonalost na trávníku i mimo něj přezdívalo Mr. Perfect či pan Google.
Z jejich idylky vzešly dvě děti, které evidentně podědily tátovy geny: Syn Damián (16) dokonce taky oblékl brankářské rukavice, dcera Adéla (17) hraje jako obránkyně. Jméno Čech a Čechová se tak díky ratolestem opět objevilo v národním týmu, kde Petr odchytal rekordních 124 utkání.
Jestli opravdu v Anglii, kde se »Čechíno« s rodinou usadil, nepanovala »Itálie«, jedině dobře. O to míň bude bolet dělení majetku.
3+1 v Košutce
Když přeskočila jiskra, bydlel nadějný fotbalista s rodiči v panelákovém bytě 3 + 1 na sídlišti Košutka v rodné Plzni. Pak už to šlo rychle – stěhování do Prahy, pak do Francie, angažmá v Chelsea... A pak už si žili v britské monarchii jako králové!
Čechovy celkové výdělky se odhadují na více než 800 milionů Kč, další prašule mu tekly z reklam. V anglické Premier League vychytal 202 nul, ale na účtech ji zřejmě nikdy neuvidí. V roce 2019 uzavřel hráčskou kariéru v Arsenalu, ale pak nastoupil do vedení Chelsea.
A protože po kariéře investuje, získal vysokoškolský titul MBA, tak se v byznysu jen tak neztratí.
Jako v Beverly Hills
Co všechno tedy bude předmětem rozvodového řízení? Legendární brankář si soukromí střeží podobně jako tři tyče při fotbale. Z reklamy na jednu tuzemskou banku v roce 2007 víme, že Čech koupil nemovitost na prestižní adrese St George’s Hill ve Weybridge v hrabství Surrey nedaleko Londýna.
„Všude bylo fajn, ale tady je to konečně podle našich představ,“ vyprávěl do kamery a výjimečně pozval fanoušky až domů. Z malebné vesničky se i díky tréninkovému centru Chelsea stalo Beverly Hills, tedy místo pro boháče. Teď je tu průměrná cena baráku 33 milionů v přepočtu na české koruny.
Doma jen dům
V roce 2012 se Čech plácl přes kapsu a za 40 »míčů« koupil Martině vilu ve španělské Marbelle, která taky dodnes přitahuje prominentní zákazníky. Trochu překvapivé je, že v rodné zemi říká pane hrdinovi bronzové party z Eura 2004 jen dům ve Zruči u Plzně. Manželčiny rodiče bydlí v nedaleké Trnové.
Ale Martina ani tak na ulici neskončí! Vždyť v Esheru, kde se nachází jejich poslední společné sídlo, si otevřela v roce 2020 luxusní posilovnu s názvem »BeZu«. Byť spolu neuzavřeli předmanželskou smlouvu, měla by být Čechová zajištěná až do konce života. Nebo jako v anekdotě udělá z Čecha milionáře?!