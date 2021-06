Milovanou dceru Janu jí vzala v listopadu 2017 zákeřná rakovina. Libuše Novotná (76) už čtvrtým rokem bojuje s nekonečným smutkem a bolestné vzpomínky v těchto dnech znovu ožívají. Jenže tentokrát v nich jsou už přimíchané i pocity radosti a pýchy. Díky Barboře Krejčíkové!

Vzpomenete si na první kontakt Jany s Bárou?

„Bára poslala dopis. Hodila jí ho tady v Omicích do schránky. V něm jí poprosila, jestli by jí mohla poradit s tenisem a zda by se ji mohla ujmout. Jana si s ní domluvila schůzku s tím, že se na ni podívá, jak hraje. A protože zrovna neměla žádné jiné povinnosti, začaly spolupracovat.“

Asi byly velké kamarádky, viďte?

„Určitě.“

Vy jste nyní s Bárou v kontaktu?

„Ano, Baru se za námi po každém turnaji zastaví nebo nám zatelefonuje, píšeme si po každém jejím utkání. Nějakým způsobem spolu komunikujeme i přes WhatsApp. Stejně tak jsme v kontaktu s jejími rodiči.“

Jak si ceníte toho, že při každé příležitosti si na Janu vzpomene?

„Je to moc hezký. Abych vám řekla pravdu, tak jsme rodiče, pro nás je to na jednu stranu moc hezký, a na druhou stranu bolestivé. Proto nechceme už vzpomínky jitřit a uchovat si to, co máme, a to jsou všechny pěkné věci. Takže když něco takové slyšíme, máme radost, ale necítíme už potřebu to komentovat.“

Jana by na Báru byla asi hodně pyšná, viďte?

„To určitě. A paní Krejčíková si myslí, že to semifinále řídila shora Jana.“

Co by jí Jana poradila před finále? Zvláště když Bára zde došla dále než právě Jana?

„Určitě by jí řekla, že to, co s ní dělá její trenér, je dobře. Moc si spolu rozumějí. Když ji už Janička nemohla trénovat, tak s ním Bára vždycky hrávala. Vyzkoušela i jiné trenéry, ale toto je zřejmě člověk, který odpovídá její povaze. Navíc u Krejčíků to taky trochu hlídají rodiče, což je správné, a radí Báře, co a jak. Takže Janička by jí určitě řekla, aby se držela rad svého trenéra, který tomu rozumí. Můj manžel je přesvědčený, že se Bára v žebříčku dostane mezi deset nejlepších.“

Jak vidíte finále?

„My jsme se na Pavljučenku v semifinále dívali. Je to hráčka, která by podle nás mohla Báře vyhovovat – takový neklidný človíček, je udělaná, silná, ale taky netrpělivá. Chce, aby to na kurtu odsýpalo, šupajdil jeden míček za druhým. A Bára se svojí povahou by jí trošičku mohla hrát na nervy. Vše si v klidu rozmyslí, dvakrát si nadhodí při servisu... Nesmíme ale zapomenout, že už musí být hodně unavená.“

Na finále vás Bára nepozvala?

„My bychom nejeli, protože jsme s manželem covidem neonemocněli, ale také se nedáme očkovat. Nejsme toho zastánci. Takže nebudeme nějaké zahraniční cesty vyhledávat. A rodiče Báry to mají asi podobné. Navíc je Bára v bublině. Je potřeba být obezřetný, když se schází tolik lidí z různých koutů světa. Ve středu budu mít 77 roků, ale neberu to tak, že kdyby Bára vyhrála, byl by to pro mě krásný dárek k narozeninám. Určitě by to byl dárek pro ni samotnou i její rodiče, kteří pro ni dělají první poslední. Má ještě dva bratry, starší s ní dokonce jezdil nějaký čas po turnajích. Pro ty všechny by to byl krásný dárek. Ale měla bych samozřejmě velkou radost.“

Vy jste byli včera na hřbitově. Poslali jste Janě do nebíčka nějaký vzkaz?

„Nemuseli jsme, Janička to tu hlídá shora a dává na všechno pozor. Stejně tak i na nás, protože manžel bude mít letos už 82 roků. A teď to zaklepu tady na stůl, držíme se, jsme soběstační, postaráme se zatím o sebe, nepotřebujeme žádnou pomoc. To už je dost velký dárek v našich letech.“