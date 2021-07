Léta spolu bojovaly za Českou republiku. Patřily mezi nejlepší beachvolejbalové páry světa, a přestože jejich rozchod nebyl zrovna harmonický, teď Kristýna Hoidarová Kolocová (33) s někdejší kolegyní Markétou Slukovou-Nausch (33), kterou covid zřejmě připravil o olympijskou derniéru, soucítí.

Nejprve pozitivní testy poslaly do izolace volejbalistu Ondřeje Perušiče s koučem reprezentantek Simonem Nauschem. Po něm jeho manželku Slukovou a ušetřena nebyla ani třetí do party Barbora Hermannová (blízký kontakt). Olympijský sen, kvůli němuž všichni tolik obětovali, se z minuty na minutu rozplynul.

„Výraz »neuvěřitelný« to krásně shrnuje. Ondra Perušič to nesl statečně a vyjadřoval se k tomu s nadhledem. Upřímně, já víc soucítím, resp. víc se ztotožňuji s tím, co jsem četla od Markéty Nausch Slukové, která to popisovala slovy: Jsou tady větší tragédie v životě… V mikrosvětě, který člověk kolem sebe má, tedy ve sportu, to tragédie je velká. A pro holky především,“ uvedla v pořadu »Český den v Tokiu« na ČT Sport Hoidarová Kolocová.

Olympioniček je jí líto. Sama patřila mezi urputné bojovnice, takže chápe, jak je souběh šílených okolností musel zdrtit. „Ani si nedokážu představit, jak to pro ně musí být hrozné,“ uvedla bývalá hráčka, jež se Slukovou skončila pátá na olympiádě v Londýně před devíti lety.

Umí se vžít do role bývalé parťačky. Sluková kvůli Hrám odložila založení rodiny. „Nemůžu mluvit za ní a ani si to neumím představit, poněvadž já sama končila dřív kvůli věku i kvůli rodině,“ upozornila Kristýna. „Hlavně kvůli ní, protože jsem měla pocit, že je čas, že děti chci mít a nechci je mít ve čtyřiceti,“ dodala.

Sluková ještě dala přednost sportu. „Pro Markétu to musí být ohromně těžké, na druhou stranu ten sport milujete a nechcete se ho vzdát. To, co se stalo, mi přijde jako taková ťafka, kterou člověk na závěr dostane. Bude pro ni strašně obtížné přemýšlet o návratu. Pokud by si teď dala přestávku a pak se vracela, může se všechno jinak srovnat v hlavě. Člověk s dítětem získává úplně jiné priority, překládá si vlastní život. Možné je všechno.“

Beachvolejbalové dvojce přeje hodně sil a chladnou hlavu při přemýšlení, co dál. „Věřím, že nejen Markéta, ale i Bára se z toho dostanou a budou schopné normálně fungovat. Teď a tady je to velká nepříjemnost, ale život na tom nestojí a nepadá,“ uzavřela Kolocová, jež co nevidět přivede na svět druhého potomka.