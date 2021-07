Český veslař sepsul Plíškovou: Na olympiádě nemá co dělat!

Upřímná slova, která ovšem v českém olympijském týmu zažehla rozbušku. Tenistka Karolína Plíšková (29) svým výrokem o Hrách dopálila některé kolegy… Tedy hlavně jednoho – veslaře Jakuba Podrazila (29).

Český závodník sice na dvojskifu s kolegou Cincibuchem v Tokiu díru do světa neudělal, když skončili na třináctém místě, o to víc však způsobil rozruch jeho komentář na sociálních sítích, v němž kritizuje finalistku nedávného Wimbledonu a někdejší světovou jedničku Plíškovou.

Ta v napěchovaném tenisovém programu v osmifinále olympijského turnaje vyhučela s Italkou Giorgiovou. „Plán v Tokiu je docela náročný. Já tady byla na kurtech čtyři dny v kuse od ráda do večera, což asi úplně nepřidá. I když se cítím fyzicky dobře, nějakou jiskru člověk ztratí,“ hodnotila později svoje vystoupení.

„Odehrála jsem dva dobré zápasy, jeden horší. Zvládla jsem dva debly, takže dobrý… Jsem ráda, že jsem si to tady zkusila, zažila. Ovšem asi to není nic úplně pro mě…,“ řekla upřímně lounská rodačka, která před olympiádu logicky řadí slavné grandslamy. Ten poslední z nich startuje v New Yorku přesně za měsíc!

Podrazil, pro něhož je – rovněž logicky – olympijská regata vrcholem čtyřletého cyklu zareagoval podrážděně: „Vrcholovej sportovec, kterej řekne, že OH nejsou nic pro něj, tam podle mě nemá co dělat,“ vypálil kriticky a jedovatě dodal: „Ale to olympijský PR je velký lákadlo, to chápu.“



Český veslař Jakub Podrazil







