Zlomená Nausch Sluková: Obrovsky to bolí! Nevím, jestli najdu sílu pokračovat

Prožívá nejhorší dny svého sportovního života. Jedna z velkých nadějí pro olympiádu v Tokiu se na beachvolejbalový kurt ani nepodívá. Markéta Nausch Sluková (33) trpí v izolaci. A bude tam ještě minimálně šest předlouhých dní. Sen se rozplynul a zůstává jen bolest.

Není divu, že po takovém šoku je zcela zlomená. Její sportovní srdce dostalo ránu, ze které se bude jen těžko vzpamatovávat. „Doufám, že se mi brzy podaří najít způsob, jak to vše akceptovat, a i když možná nebudu nikdy úplně smířená s tím, jak náš olympijský sen skončil, vím, že přijdou nové radosti a starosti, které moji hlavu a srdce zaměstnají,“ uvedla v novém prohlášení. Dost možná tím narážela i na svůj plán, že se po skončení olympiády bude pokoušet se svým manželem Simonem o děťátko.

Zřejmě i to je jeden z faktorů, díky kterému po obrovském rozčarování netuší, zda bude ještě se sportem pokračovat. „V závislosti na mé fyzické kondici se rozhodneme, jak naložíme se zbytkem sezóny. Doufám, že v sobě najdu sílu a motivaci, ještě pokračovat. Zatím popravdě nevím,“ přiznala, že je extrémně těžké pomýšlet teď na turnaje v druhé půlce roku.

Maki tak nezbývá než věřit, že to přebolí, i když to bude extrémně těžké. „Všechno je v životě pomíjivé. To vím a i tohle jednou odejde a přebolí. Zatím je to ale jak ze špatného filmu. Sedět se svým sportovním zlomeným srdcem, se všemi myšlenkami, smutkem, daleko od svých blízkých, bez možnosti obejmutí, prostě SÁM, v izolaci, několik sakra dlouhých dní, to prostě bolí. Jsem z toho všeho pořád moc zklamaná, my všichni jsme,“ popsala, že samota v izolaci je ubíjející.

I když doufá, že jich bude co nejméně, tak si vzpomněla i na ostatní sportovce kterým se zhroutily sny. „Posílám lásku a sílu všem zklamaným sportovcům, které potkal stejný osud a všem, kteří jsou stále ještě v soutěži přeji hodně štěstí a klidnou hlavu,“ zakončila svou zprávu milým vzkazem.