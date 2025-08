Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 4. kolem: snížení u hříšníků, dražší Haraslín a Kušej

Útočník pražské Sparty se o víkendu opět střelecky prosadil. Podruhé v řadě na české scéně. Proti Pardubicím nastoupil v základní sestavě na pravém křídle a vypadá to, že si to rozdá s Birmančevičem o to, komu tato pozice bude patřit. Od pondělního rána si ho pořídilo už téměř 500 dalších Trenérů (10,9 %).