Hysterka Trusovová trpí: Její krasobruslařská láska musí do armády!

Krasobruslařská hvězdička Alexandra Trusovová (17) čelí další ráně. Jen co se dostala na veřejnost její láska s kolegou Markem Kondraťukem (18), tak má na nějaký čas utrum. Mladý krasobruslař byl totiž povolán na vojnu a tak se zamilovaný pár nějaký čas bude vídat výrazně méně než v poslední době.

Trusovová, která se nejvíce proslavila hysterickou scénou na olympiádě v Pekingu, tak musí zkousnout hodně hořkou pilulku. Jen málo věcí zasáhne zamilovanou dívku více, než skutečnost, že její milý musí pryč. Mark, který trénoval pod hlavičkou armádního klubu CSKA, narukoval s dalšími 38 mladými sportovci.

„Mezi rekruty jsou zástupci 16 olympijských sportů, včetně biatlonu, veslování, běhu na lyžích, boxu, nebo třeba cyklistiky. V nadcházejícím týdnu absolvují řadoví vojáci »kurz pro mladé bojovníky«, což je 40 hodin taktického, požárního a inženýrského výcviku.

Vojáci budou studovat obecné vojenské předpisy, vojenskou topografii, skládat zkoušky z fyzického a bojového výcviku, plnit standardy pro NBC ochranu a zajištění bezpečnosti vojenské služby,“ uvádí se v oficiálním prohlášení armádního klubu.

4. června pak v Samaře uspořádala pobočka CSKA poprvé v historii města a regionu slavnostní ceremoniál složení vojenské přísahy vojáků všech pěti poboček Centrálního armádního sportovního klubu, které v Rusku existují.

Zamilovaný pár má ale přece jen štěstí. Mark by měl podle informací agentury TASS sloužit v městě Balašicha, které je předměstím Moskvy. To by mělo znamenat, že se mladí milenci budou moci vídat alespoň občas.