SOUHRN 8. dne ZOH: Velká výhra nad Rusy, Fernstädtová dojela sedmá

Druhá olympijská sobota přinesla velký hokejový výsledek. Česko porazilo po divokém průběhu Rusko 6:5 v prodloužení a vylepšilo si sebevědomí před osmifinále. O další dobrý český výsledek se postarala skeletonistka Anna Fernstädtová, která si v závěrečných dvou jízdách vyjela celkové sedmé místo. Biatlonista Michal Krčmář skončil ve sprintu na 16. místě. Skokani na lyžích se trápí, ani jeden z Čechů na velkém můstku nepronikl do 2. kola.

Důležité události 8. dne ZOH z českého pohledu:

Štafetu žen v běhu na lyžích ovládly Rusky, české reprezentantky doběhly až na 13. místě, což je nejhorší výsledek štafety v historii.

ovládly Rusky, české reprezentantky doběhly až na 13. místě, což je nejhorší výsledek štafety v historii. Michal Krčmář dokončil sprint na 16. místě, Mikuláš Karlík byl 28. Triumf slaví Bö. Více čtěte ZDE>>>

dokončil sprint na 16. místě, Mikuláš Karlík byl 28. Triumf slaví Bö. Více čtěte ZDE>>> Čeští skokani se neprobojovali do druhého kola na velkém můstku. Nor Lindvik nečekaně sesadil Kobajašiho a slaví zlato, Japonec je stříbrný.

na velkém můstku. Nor Lindvik nečekaně sesadil Kobajašiho a slaví zlato, Japonec je stříbrný. Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila při své olympijské premiéře v českých barvách sedmé místo

obsadila při své olympijské premiéře v českých barvách sedmé místo Hokejisté porazili Rusko v závěrečném utkání ve skupině 6:5 v prodloužení a skončili třetí ve skupině. Více čtěte zde >>>

Medailové pořadí ZDE >>>

Výsledky 8. dne ZOH v Pekingu

Biatlon

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 24:00,4 (1 trest. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -25,5 (1), 3. T. Bö (Nor.) -38,9 (1), 4. Cvetkov (Rus.) -40,6 (0), 5. Samuelsson -52,0 (1), 6. Ponsiluoma (oba Švéd.) -53,7 (2), 7. Laegreid (Nor.) -1:02,3 (2), 8. Doll (Něm.) -1:05,0 (1), 9. Jacquelin (Fr.) -1:05,9 (2), 10. Smolski (Běl.) -1:12,5 (1), ...16. Krčmář -1:22,0 (1), 28. Karlík -1:48,4 (3), 58. Štvrtecký -2:47,9 (3), 59. Václavík (všichni ČR) -2:49,8 (3).

Běh na lyžích

Ženy - štafeta 4x5 km: 1. Rusko (Stupaková, Něprjajevová, Sorinová, Stěpanovová) 53:41,0, 2. Německo (Sauerbreyová, Henningová, Carlová, Krehlová) -18,2, 3. Švédsko (Dahlqvistová, Anderssonová, Karlssonová, Sundlingová) -20,7, 4. Finsko -21,2, 5. Norsko -28,2, 6. USA -1:28,2, 7. Švýcarsko 3:00,5, 8. Itálie 3:39,5, 9. Kanada -3:39,9, 10. Čína -4:08,7, ...13. ČR (Beranová, Nováková, Janatová, Hynčicová) -5:51,6.

Curling

Muži - základní skupina: Čína - Itálie 12:9, Švédsko - Kanada 7:4, Švýcarsko - Dánsko 8:6, Norsko - USA 7:6.

Ženy - základní skupina: Švédsko - Kanada 7:6, Jižní Korea - Rusko 9:5, Japonsko - Dánsko 8:7, Japonsko - Rusko 10:5, Švýcarsko - Dánsko 8:5, Británie - USA 10:5, Čína - Švédsko 9:6.

Hokej

Muži:

Skupina A:

Kanada - USA 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. M. Robinson (Ho-Sang, E. Staal), 35. C. Knight (Winnik) - 3. Miele (O'Neill, Kampfer), 19. Meyers (Farrell, Sanderson), 23. Brisson (N. Shore), 47. Agostino (Miele). Rozhodčí: Ansons (Lotyš.), Björk (Švéd.) - Hynek (ČR), McCrank (Kan). Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 948.

Německo - Čína 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Brandt, 17. Holzer (Kahun), 25. Kahun (Moritz Müller, Rieder) - 40. S. Foo (Chelios, Sproul), 50. Wong (Yip, Sproul). Rozhodčí: Reneau (USA), Sidorenko (Běl.) - Oliver (USA), Ondráček (ČR). Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 804.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. USA 2 2 0 0 0 12:2 6 2. Kanada 2 1 0 0 1 7:5 3 3. Německo 2 1 0 0 1 4:7 3 4. Čína 2 0 0 0 2 2:11 0

Skupina B:

Rusko - ČR 5:6 v prodl. (1:1, 1:2, 3:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Tkačov (Gusev, Něstěrov), 33. Něstěrov (Gusev, Plotnikov) , 44. Semjonov (Plotnikov, Andronov), 47. Gricjuk (Gusev, Tkačov), 49. Čibisov (Vojnov, Šipačov) - 13. Kundrátek (Červenka, M. Stránský), 39. Krejčí (Červenka, Kundrátek), 40. M. Špaček (Šulák, Sobotka), 44. Klok (T. Zohorna, H. Zohorna), 49. Hyka (Sedlák, Krejčí), 65. Šulák (Krejčí). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Kaukokari - Nikulainen (oba Fin.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 4:5, navíc Voronkov (Rus.) 5 min.a do konce utkání. Využití: 1:4. Diváci: 921 (omezený počet).

Švýcarsko - Dánsko 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 16. Corvi (Y. Weber,Thürkauf), 45. Loeffel (Untersander, Corvi), 58. F. Herzog (Corvi, Untersander) - 21. Regin (Storm, Nicklas Jensen), 22. Storm (Nicholas Jensen, Russell), 34. Boedker (Russell, O. Lauridsen), 42. Meyer (Nicholas Jensen, Jakobsen), 60. Storm (Russell). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Gofman - Šalagin (oba Rus.), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 7:3. Využití: 1:1. Diváci: 620.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Tým ROV 3 2 0 1 0 8:6 7 2. Dánsko 3 2 0 0 1 7:6 6 3. Česko 3 0 2 0 1 9:8 4 4. Švýcarsko 3 0 0 1 2 4:8 1

Ženy:

Čtvrtfinále:

Rusko - Švýcarsko 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 38. Savoninová, 57. Lučnikovová - 58. a 60. Müllerová, 35. Staenzová, 48. Rüeggová.

Finsko - Japonsko 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Branky: 3., 29. a 41. Nieminenová, 5. Vainikkaová, 26. Karvinenová, 49. Tapaniová, 53. Hakalaová - 16. Akane Šigaová.

Semifinálové dvojice: Kanada - Švýcarsko, USA - Finsko.

Krasobruslení

Taneční páry - rytmický tanec: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 90,83 b., 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 88,85, 3. Hubbellová, Donohue 87,13, 4. Chocková, Bates (všichni USA) 84,14, 5. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 84,09, 6. Gillesová, Poirier (Kan.) 83,52, ...17. Taschlerová, Taschler (ČR) 67,22.

Rychlobruslení

Muži - 500 m: 1. Kao Tching-jü (Čína) 34,32, 2. Čcha Min-kjo (Korea) 34,39, 3. Morišige (Jap.) 34,49, 4. Dubreuil (Kan.) 34,522, 5. Michalski (Pol.) 34,524, 6. Kim Čun-ho (Korea) 34,54, 7. Arefjev (Rus.) 34,56, 8. Murakami (Jap.) 34,57, 9. Muštakov 34,60, 10. Murašov (oba Rus.) 34,63.

Skeleton

Ženy: 1. Neiseová (Něm.) 4:07,62 (1:02,36+1:02,19+1:01,44+1:01,63), 2. Narracottová (Austr.) -0,62 (1:02,05+1:02,29+1:01,79+1:02,11), 3. Bosová (Niz.) -0,84 (1:02,51+1:02,22+1:01,86+1:01,87), 4. Hermannová (Něm.) -1,11 (1:02,28+1:02,29+1:01,90+1:02,26), 5. Rahnevaová (Kan.) -1,53 (1:02,03+1:03,14+1:01,72+1:02,26), 6. Uhlaenderová (USA) -1,61 (1:02,41+1:02,46+1:02,15+1:02,21), 7. Fernstädtová (ČR) -1,70 (1:02,35+1:02,44+1:02,27+1:02,26), 8. Löllingová (Něm.) -1,73 (1:02,27+1:02,45+1:02,22+1:02,41), 9. Čao Tan (Čína) -1,90 (1:02,26+1:02,40+1:02,53+1:02,33), 10. Flocková (Rak.) -2,42 (1:02,64+1:02,72+1:02,23+1:02,45).

Skoky na lyžích

Muži - velký můstek: 1. Lindvik (Nor.) 296,1 b. (140,5+140 m), 2. Kobajaši (Jap.) 292,8 (142+138), 3. Geiger (Něm.) 281,3 (138+138), 4. Stoch (Pol.) 277,2 (137,5+133,5), 5. Eisenbichler (Něm.) 275,7 (137,5+39,5), 6. Zajc (Slovin.) 273,2 (138,5+130,5), 7. Fettner (Rak.) 272,7 (138,5+134), 8. Granerud (Nor.) 271,4 (135+135,5), 9. Hörl (Rak.) 270,9 (136+137), 10. P. Prevc (Slovin.) 268,7 (137+137), ...v prvním kole 41. Koudelka 108,7 (124), 42. Kožíšek 108,1 (122,5), 47. Rýdl 96,7 (118,5), 48. Sakala (všichni ČR) 93,1 (116).

Snowboarding

Snowboardcross - družstva: 1. Baumgartner, Jacobellisová (USA), 2. Visintin, Moioliová (It.), 3. Grondin, Odineová (Kan.), 4. Sommariva, Carpanová (It.), 5. Nörl, Fischerová (Něm.), 6. Nightingale, Bankesová (Brit.), 7. Koblet, Hedigerová (Švýc.), 8. Donskich, Paulová (Rus.).