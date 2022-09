Mela na hokeji v Šumperku: Střídačky se mydlily mezi sebou

Pojďme raději domů! Čtvrteční zápas mezi Šumperkem a Přerovem se sudí rozhodli ukončit po souhlasu obou mužstev předčasně. Na stadionu to sice vřelo delší dobu, ale pár minut před koncem celá situace vygradovala natolik, že došlo i na hromadnou bitku.

Během poslední třetiny to mezi týmy jiskřilo delší dobu. V jednu chvíli se ale po souboji ocitl šumperský Tomáš Drtil na střídačce hostů a začala pořádná mela, ve které šel nejvíce vidět právě Drtil a přerovský útočník Filip Dvořák.

Rozhodčí proto navrhli, že se v 54. minutě zápas ukončí a oba týmy s tímto řešením souhlasily. Z koučů se po utkání k šarvátce vyjádřil pouze přerovský trenér. „Třetí třetina už byly jenom osobní potyčky, s hokejem to nemělo co dělat. Na návrh rozhodčích jsme přistoupili na to, že se utkání předčasně ukončí,“ řekl v souhrnu pro klubové weby Robert Svoboda.

Zatímco video z rvačky se bleskově začalo šířit mezi hokejovými fanoušky, které situace zaujala, přerovský obránce Jiří Krisl by v tom žádnou senzaci neviděl: „Lehké extempore, ale já myslím, že nic tak extrémního se nestalo,“ pravil v rozhovoru pro stránky klubu.