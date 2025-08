Kladno s Jágrem v přípravě skolilo Litvínov: První lajna, asistence i bez smlouvy

V nových dresech a před solidní kulisou více než dvou tisícovek fanoušků vyjeli Rytíři do zápasové přípravy na začátku nové éry. Legendární hokejista Jaromír Jágr prodal většinový podíl v klubu podnikateli Tomáši Drastilovi, po letech se může naplno věnovat hokeji. I díky dobré přípravě nechybělo číslo 68 na ledě, v první formaci doplnilo Antonína Melku a Martina Procházku.

„My tři už tu nějakou dobu jsme, víme, co od nás trenéři chtějí. Snažili jsme se toho držet. Jsou tam ale taky nějaké změny, víc se pracuje na systému, takže to dostáváme do hlav, aby to fungovalo,“ popisoval po utkání Procházka.

Spolu s Jágrem v první třetině zblízka sledoval, jak Melka otevřel skóre z přesilové hry. V prostředním dějství přišel jejich okamžik. Jágr na pravé straně míchal s pukem, před brankovištěm narýsoval přihrávku na Procházku a asistoval u druhé kladenské trefy. „Zpracovával jsem to nohou. Čekal jsem, že mi dá přihrávku, takže jsem se nastavil, aby mě to trefilo. Asi by mi vyčinil, kdybych nedal,“ usmíval se jednatřicetiletý útočník.

Jágr může přidat 38. profesionální sezonu

Souhru s druhým nejproduktivnějším hráčem v historii NHL si pochvaloval. „Doufám, že takhle bude spolupráce fungovat dál,“ přikyvoval. To, zda přidá i 38. profesionální sezonu, prý Jágr spoluhráčům nenaznačil. „Vůbec nevím, že je bez smlouvy,“ smál se Procházka. „Ale jo, pořád na to má,“ dodal uznale.

Jágr odstartoval s Kladnem do přípravy hned od prvního zápasu poprvé po čtyřech letech. Loni nastoupil do jediného přípravného utkání, když krátce před startem extraligy hrál proti Liberci. V soutěži pak přidal 39 zápasů, posbíral 16 bodů a fanouškům dokázal, že i po 53. narozeninách zvládne držet tempo s mnohem mladšími soupeři.

Ruce mu teď rozvázal prodej 80 procent klubu, léto zase plně věnoval tréninku. Těžit z toho momentálně může i Procházka. S bilancí 1+1 nejvýraznější Rytíř zápasu. „Moc bych se k tomu neupínal. Víme, jak to vypadalo minulou sezonu. V přípravě se dařilo a pak jsem se 35 zápasů trápil a nedal gól,“ krotil euforii kladenský útočník. Dobře si uvědomuje, že letos bude na všechny hráče díky našlapanější soupisce větší tlak.

„Určitě bude větší boj o místo než loni. To je ale dobře, konkurence tě posouvá, že ze sebe vymáčkneš víc. Víš, že na tvoje místo čeká někdo další,“ říkal Procházka.

Rytíři poslali do prvního duelu devět z celkových 15 posil, odpočívat nechali zahraniční esa Niku Ojamäkiho, Daniela Audetta a Samueal Vigneaulta. Do hry se nedostal ani Miroslav Forman. Podobně okleštěnou sestavu přivezl do Kladna i Litvínov. Volno dostali bratři Kašové, Nicolas Hlava, Markus Hännikäinen nebo Axel Holmström.

Z nových tváří na sebe nejvýrazněji upozornil útočník Theodor Pištěk, když ve třetí třetině zamířil přesně nad rameno brankáře Štěpána Lukeše. „Slibujeme si od něj velké věci jako od všech posil. Všichni hráči se dneska projevili nějakým způsobem pozitivně. Od každého si slibujeme přínos pro tým, ať to budou body nebo dobrá defenziva,“ prohlásil nový kouč Vervy Michal Broš. „Klukům jsme podělovali za přístup a pracujeme dál,“ dodal přes porážku.