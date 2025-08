Češi v přípravě nestačili na rezervu Španělska. Satoranský nehrál druhý poločas

Mužská basketbalová reprezentace má za sebou první herní test v přípravě na EuroBasket 2025, který začíná už koncem srpna. V Málaze parta kouče Diega Ocampa změřila síly se španělským „B-týmem.“ Neoficiálně se však Čechům postavil výběr do 23 let se zkušenostmi z nejvyšší domácí soutěže či americké univerzitní NCAA. A Španělé potvrdili, že jsou basketbalovou velmocí, když zejména skvělou čtvrtou čtvrtinou duel otočili a vyhráli 80:75. Horší zprávou je to, že nedohrál Tomáš Satoranský.

Dle dohody mohl Ocampo protočit všech třináct hráčů, které měl k dispozici. Z šestnáctičlenné nominace zůstali v tuto chvíli doma jen František Rylich a David Böhm. V duelu s mladým španělským výběrem nehrál ani Ondřej Hanzlík.

Češi vedli až na krátké intermezzo ve druhé čtvrtině celý první poločas. Ve třetí periodě si dokonce vytvořili až třináctibodový náskok. Mohl za to dobrý pohyb, kdy Ocampo často rotoval sestavou, ale také slušná střelba za tři body. Český tým vyslal zpoza perimetru na koš soupeře 33 pokusů a uchytilo se jich třináct, takže úspěšnost necelých čtyřicet procent.

Bohužel do druhé půle nezasáhl Tomáš Satoranský. Hlavní persona reprezentace avizovala už na srazu v Poděbradech, že není zcela fit kvůli problému v bederní oblasti a po pauze už do hry nezasáhl. Možná spíše z preventivních důvodů.

„Viděl jsem Satyho, jak si sundal dres, tak mě napadlo, že už asi nenastoupí do druhého poločasu. Snažil jsem se to nevnímat. Když dostanu prostor, chci ho vždy využít co nejefektivněji,“ řekl brněnský rozehrávač Petr Křivánek, který tak dostal více prostoru po změně stran.

Musíme se zlepšovat jako tým

Asi i neúčast Satoranského vedla ve čtvrté čtvrtině k dílčí prohře 7:21, což celkově zapříčinilo porážku 75:80. „Mohli jsme podle mě vyhrát. V poslední čtvrtině jsme podlehli tlaku, který na nás vytvořili. Ukázalo se však, na čem musíme pracovat. Byly tam ale i dobré momenty na to, že jsme doteď moc netrénovali pět na pět. Že naší slabinou bude náš obranný doskok, to víme. Jestli jsme teď hráli proti nějakým pivotům, tak dál budeme potkávat daleko silnější pivoty. Musíme to nějak pokrýt,“ řekl po zápase nejlepší střelec českého týmu v zápase Martin Peterka, jenž zaznamenal patnáct bodů. Pomohlo mu k tomu pět proměněných trojek.

„Měl jsem to za tři pět z pěti, dokud jsem nešel střídat, tam mi asistent trenéra Honza Šotnar řekl, že ruka dneska dobrý. Od té doby jsem dvakrát minul. Takže za to může on. Nedělám z toho žádnou vědu. Musím se zlepšovat jako celý tým,“ nechal se slyšet s humorem sobě vlastním Peterka.

Už ve čtvrtek čeká český tým znovu v Málaze tentokrát už A-tým Španělska s hvězdami, které se připravují na EuroBasket. Proti Česku tak mohou nastoupit opory v čele se Santim Aldamou (Memphis Grizlies), který je ve španělském omlazeném týmu jedinou posilou z NBA.

Španělsko B - Česko 80:75 (20:23, 38:39, 59:68)

Nejvíce bodů Španělska B: Miller 17, Osobor 10, Rodríguez, Langarita po 9.

Sestava a body Česka: Sehnal 7, Husták 6, Krejčí 5, Hruban 4, Zídek 3 - Peterka 15, Bálint 10, Kříž 8, J. Bohačík 6, Kyzlink 4, Křivánek 3, Kejval 2, Satoranský 2.

Fauly: 18:21. Trestné hody: 25/14 - 15/8. Trojky: 8:13. Doskoky: 45:33.