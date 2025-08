Senzační zpráva o těžce zraněné sjezdařce Tereze Nové: Já už chodím!

Ještě sice neskáče přes kaluže, ale i tohle je skvělá zpráva. Sjezdařka Tereza Nová (27), která se v lednu škaredě rozbila při tréninku na závod SP na německém kopci Kandahar, už trénuje nohy!

Proražená lebka, krvácení do mozku, čtrnáct dnů v umělém spánku, dvě operace hlavy. Nemluvila, nehýbala se. Ještě v dubnu byla statečná mladá žena odkázaná na invalidní vozík, ale teď…

Zvládne 150 metrů

Kurýrování ve specializovaném zařízení v Kladrubech nad Labem jí jde senzačně k duhu. „Dřív jsem se bála. Přišlo mi, že pořád padám na levou stranu, ale teď už je to dobré. Už mě to tady skvěle naučili,“ usmívala se včera Tereza do kamery ČT. O hůlce už urazí sto padesát metrů. „Je náročné věřit, že mě hůlka udrží, ale už se to zlepšuje,“ pověděla rozzářená Nová.