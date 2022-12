Svědectví kamarádky Baroše a jeho Terezy: Proč se jim hroutí vztah?

V kuchyni vilky v Šáreckém údolí to zavonělo. Paní domu napekla rohlíčky a k snímku svého cukrářského díla napsala: „Domov, šťastný domov.“ Před svátky klidu a míru tam však zřejmě není klid ani mír.

Manželé, věhlasný fotbalový šutér Milan Baroš (41) a stále rozkošná exmodelka Tereza (36), se rozešli od stolu i od lože. „Jsou od sebe už nějaký čas,“ potvrdil Blesku to, co se šuškalo, muž z kruhu »Baryho« přátel.

Co se tam děje?

Známí slavného páru tvrdí, že to mezi nimi haprovalo už několikrát, ale tentokrát je to prý největší »Itálie « od jejich svatby v Turecku před třinácti lety. „Kdo někdy neměl krizi ve vztahu?“ Tuhle řečnickou otázku položila v povídání pro Blesk kámoška Terezy. Aby vzápětí řekla: „Všichni kamarádi vám řeknou to stejné. Všichni si přejeme, aby spolu Tereza a Milan zůstali, minimálně kvůli dětem. Co se tam přesně děje, to nikdo neví. Především si to musí vyřešit oni dva mezi sebou. Každý z toho vztahu na to má trochu jiný pohled. Jedna strana si může myslet, že se nic neděje, ale druhá to vnímá úplně jinak.“

Milan je u ledu

Momentálně se děje to, že Milan je u ledu do slova a do písmene. Chodí hrát hokej s parťáky z reprezentace. Tereza zatím cvičí ostošest a k jednomu obzvlášť krkolomnému gymnastickému prvku připojila na sociální síti dramatickou poznámku: „Někdy nás život obrátí vzhůru nohama, aby nás naučil, jak znovu žít s hlavou vzhůru.“ Učí se žít bez Milana?

17 let (ne)štěstí

Archivářka lepších starých časů, chtělo by se říci. Tereza Barošová má totiž na instagramu spoustu společných snímků s Milanem. K některým historickým píše: „Vzpomínky na minulost.“ Poprvé se spolu fotili v roce 2005. Od letošního dubna ale Tereza manžela ve své galerii vynechává…