Konec manželství po 13 letech? Internacionál Milan Baroš a matka Tereza šli od sebe

Studený potok. Tak se jmenuje bystřina, která vtéká do Vigantic, rodné vísky Milana Baroše (41). Na stejně chladné teplotě je podle spousty náznaků jeho vztah s manželkou Terezou (36).

Fotbalový internacionál s bájnou vizitkou fofrujícího střelce a půvabná exmodelka i podle světa jejich přátel ztratili společnou řeč. Těla i duše.

Kdepak ho máte?

Kalendář ukazoval 18. duben. Z toho data pochází snímek z Liverpoolu. Za osm měsíců poslední společný! Od té doby jako by pro sebe neexistovali.

A přitom Tereza hltila sociální sítě zamilovanými fotkami z pláže v Dubaji i ze sněhu ve Velkých Karlovicích. Tiskla se k Milanovi vášnivě jako poštovní známka na pohlednici z výletu. Žádné Vánoce se neobešly bez obrázků ze Staromáku. Stromeček, punč a vzorně šťastná rodina. Teď? Tereza s kámoškou!

„Moc vám to sluší. Mohu možná nevhodný dotaz? Kdepak máte pana Milana? Na spoustě fotek mi nějak chybí,“ zeptala se obdivovatelka na Instagramu. Není sama, kdo zůstal bez odpovědi...

Radegast a Šárka

Pivo v centru metropole při mistrovství světa? Tereza, parta obou pohlaví a televizní obrazovka. Milan nikde! Sem tam si jde zahrát hokej a z jeho mobilu zní uvítací song od Chinaski: „My máme rádi víno, ženy a zpěv.“

Ba, tohle všechno k Barošovi patří. A Tereza, která se huntuje ve fitku, už ne? Laská její vysportované tělo jiný muž? „Někdy nás život obrátí vzhůru nohama, aby nás naučil, jak znovu žít s hlavou vzhůru,“ napsala mnohoznačně na Instagram. Co má na mysli? „Bary a Tereza šli od sebe. Milan strašně tíhne k té své severní Moravě. Tereza to má obráceně. Je to Pražanda,“ řekl Blesku zdroj z Barošova okolí.

Hm, takže Milan sám někde v Rožnově pod Radhoštěm a Tereza se synky v Divoké Šárce v Liboci, kde mají vilku? Její filozofické dumání na sociální síti něco napoví. Tady je…

Tolerance je pryč?

„Jakmile se posouváš, začneš si uvědomovat, že už nejsi ta samá osobnost, jakou jsi býval zvyklý být. Věci, které jsi byl zvyklý tolerovat, přestáváš tolerovat. Jakmile jednou spočineš v tichosti, pocítíš hodnotu pravdy. Když jsi zkusil tíhu boje a argumentů, začneš volit klid. Začneš chápat hodnotu svého hlasu a zjistíš, že některé situace si už nadále nezaslouží tvůj čas, energii a pozornost.“ Tohle si Tereza Barošová našla na webu Intuitivnivedeni.cz