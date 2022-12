Šílený strach zlatého olympionika Bodeho Millera: Málem přišel o další dítě!

Pocity z té hrůzy se vůbec nedají popsat. Legendární lyžař Bode Miller (45) přišel před čtyřmi lety o dítě, a noční můra se v časech vánočních málem opakovala! Se synem Asherem (3) musel urychleně do nemocnice. Měl totiž febrilní křeče. O situaci informovala žena Millera na instagramu.

Celé drama se odehrálo v pondělí 19. prosince. Klid a mír přerušil u držitele zlaté olympijské medaile ze ZOH 2010 kolaps syna Ashera. Miller společně se ženou Morgan (35) na nic nečekali, a záchrankou spěchali s potomkem do nemocnice. Manželka slavného sportovce uvedla, že situace je vyděsila téměř k smrti.

Hráčka plážového volejbalu a modelka v jednom z příspěvků na sociální síti napsala, že jejich syn prodělal febrilní křeče, které jsou u dětí vyvolány horečkou. „Život je jako chodit po hraně nože. Není to nic, co bychom si v minulosti už neprožili,“ napsala Morgan k fotce Millera, na jehož břichu odpočíval malý Asher. „Včera měl náš syn febrilní křeče, což nás vyděsilo téměř k smrti. Jeli jsme tou samou sanitkou do té samé nemocnice jako před čtyřmi lety s Emeline (†1), ale tentokrát jsme se domů vrátili s dítětem.“

Vzpomínka na tragédii

Poslední větou odkazovala na tragédii, která se stala v létě 2018. Bodeho devatenáctiměsíční dcera se onoho června topila v bazénu lyžařova kamaráda. Zemřela následující den. Rodina si její úmrtí letos připomněla snímkem, na kterém Miller drží portrét malé Emeline.

Nyní naštěstí opustili nemocnici všichni tři, což dokazuje fotka Bodeho s Asherem a jeho dvojčetem Akselem. „Tohle nám připomnělo, abychom zpomalili, a uvědomili si, že se můžeme radovat z těchto malých dárků během bláznivého svátečního období, protože už máme vše, co potřebujeme. Naše milované, zdraví a více času na sebe,“ přidala Morgan k fotce z návratu domů. „Protože čas strávený s našimi nejbližšími je vše, co si můžeme přát,“ doplnila. Bode Miller má dohromady osm dětí.

A co jsou to vlastně ty febrilní křeče? Podle Národního institutu neurologických poruch se jedná o sérii křečí nebo záchvatů, které se vyskytují u dětí, a jsou způsobeny horečkou. Křeče se vyskytují na končetinách, ale mohou zasáhnout i obličej. Záchvat kratší patnácti minut obvykle nemá na jedince žádný trvalý dopad. Opakované záchvaty ale mohou u dětí signalizovat riziko epilepsie.