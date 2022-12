Häkkinenovy děti závodí pod českou vlajkou: Dojedou až do F1?

Jablko nepadá daleko od stromu. Ani když je zamaštěné motorovým olejem! Ratolesti legendárního pilota formule 1 Miky Häkkinena (54) se prohánějí po okruhu v českých barvách.

»Létající Fin«, jak se dvojnásobnému šampionovi F1 přezdívá, má totiž tři z pěti dětí s druhou manželkou Markétou. Ta je původem z Plzně a rodina se z domova v Monaku do její vlasti pravidelně vrací. „Líbí se nám tady. Lidé jsou tu milí a mají rádi motorsport,“ vyprávěl Häkkinen při prosincové návštěvě Prahy. „Máte krásnou zemi!“ A brzo možná budeme mít i dalšího zástupce v monopostu formule 1!

Podvozek z Prachatic

Totiž byli v tu dobu s mámou na zvodech motokár v Itálii. Oběma na jezdecké kombinéze svítila česká vlajka. A to není všechno: Dani za volant usedl poprvé v plzeňské Kart Aréně! Mika se také proto loni před Vánocemi rozhodl ke spolupráci s firmou MS Kart z Prachatic. „Je to velice příjemný člověk a obrovský sympaťák. Velmi si vážíme toho, že si pro své děti vybral náš český podvozek,“ pyšnila se pro Denik.cz šéfka Milena Šimáková. Tak třeba jednou Häkinenovi potomci dojedou v tátově stopě až do F1!