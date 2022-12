Bijec Muradov popírá aféru? Měl rozbít vztah z Love Islandu!

Nedávno vyšlo na povrch, že slavný MMA zápasník Machmud Muradov (32) měl mít románek s účastnící reality show Love Island Sabinou Karáskovou. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby tím ale nezavinil rozpad vztahu! Sabina totiž chodila se Zbyňkem, který taktéž působil v Love Islandu. Muradov ale tvrdí, že onu ženu nezná.

Ještě před pár dny hrdě oznamovali, že už spolu bydlí, ale nyní je konec. Láska mezi Sabinou a Zbyňkem z Love Islandu dopadla tvrdě na dno. Důvod? Aférka mladé slečny s bijcem Machmudem Muradovem. Jak to teď ale vypadá, nejhůř nakonec z milostného trojúhelníku dopadla sama Sabina, která dala věci do pohybu.

„Jedeme dom, tak snad nám to vydrží…co?“ psala Sabina ještě v listopadu na Instagram ke společné fotce se Zbyňkem. Uběhl sotva měsíc, a už jsme zjistili, že jim to nevydrželo. Účastnice reality show měla hodit svého milovaného přes palubu kvůli románku s Muradovem.

Lhala příteli o výletu

Všechno to začalo na Oktagonu, kam si Zbyněk a Sabina vyrazili. To ale Zbyněk ještě netušil, že jeho milá měla od toho večera oči jen pro svalnatého Uzbeka. „V den po návratu z Oktagonu si s ním až do půl čtvrté ráno psala,“ svěřil se Zbyněk v rozhovoru pro Evropu 2. „Napsala mu, že po něm dost koukala. On jí napsal, že na tom byl stejně. Vzápětí ji pozval na rande a Sabina odpověděla, že mezi lidi s ním nepůjde.“

Ani ne týden od seznámení měli Muradov a Sabina vyrazit do zahraničí na hory. Zatímco ale kamarádům řekla pravdu, samotnému Zbyňkovi lhala! Tvrdila mu totiž, že jede za rodinou. Zápasník ale výlet do hor po boku Sabiny odmítá. Prý tam byl jen s přáteli. „Nemůžu za to, že se holky chtějí zviditelnit. Že za mnou chodí, fotí se a chlubí se,“ odmítl Muradov vinu pro web extra.cz. Za tuhle kauzu to oba schytávají od lidí na sociálních sítích. Tak žhavé to ale mezi nimi asi nebude. Místo podpory pro Sabinu vyrazil rodák z města Dušanbe sám do kasina.