Tenista Rosol a jeho krásná manželka: Utajili těhotenství!

Lukáš Rosol (37) sice momentálně soudně řeší spor s tenisovým svazem, ale přesto má důvod k úsměvu. Jeho manželka Petra (29) nosí pod srdcem jejich prvního společného potomka!

Požehnaný stav Petry Rosolové se povedl páru dlouho tajit. Nedávno se ale půvabná plavovláska objevila na křtu knihy, kde už její těhotenské bříško nešlo přehlédnout. Aby taky ano! Jak se ukázalo, porod je u ní na spadnutí. „Jsem v devátém měsíci těhotenství,“ prozradila webu Expres.

Zatímco pro Petru bude rodičovství premiéra, její manžel Lukáš už má z předchozího manželství s moderátorkou Michaelou Ochotskou (39) syna Andrého (9). Přibude mu bráška, nebo sestřička? Šťastný pár už prý pohlaví miminka ví, ale do porodu si jej hodlají nechat pro sebe.

Vzhledem k tomu, jak daleko to dotáhl Lukáš Rosol s tenisem, nabízí se otázka, jestli i své druhé dítě povede k tomuto sportu. „Ať to bude chlapeček, nebo holčička, budeme rádi, když ho to bude bavit,“ okomentovala Petra, která se sama také věnovala tenisu.

Pro Rosola jde o třetí manželský svazek, kromě Ochotské byl ženatý také s atletkou Denisou Ščerbovou, která se později vdala za desetibojaře Adama Sebastiána Helceleta, s nímž má dvě dcerky.