Klan Fruhvirtových: otec v mnoha rolích a nabitý den. Proč zrovna tenis?

Sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy na turnaji do 14 let na pražské Štvanici, patří mezi největší naděje českého tenisu • Pavel Mazáč / Sport

Do telefonu hlásí: „O. K., přijeďte. Ale víc než půl hodiny nedáme. Sorry. Máme to hrozně nabité.“

S kolegou fotografem dorazíme do sportovního centra Olymp v pražské Stromovce. Otec nadějných tenistek vychází z posilovny a vítá nás.

Oči už mu těkají na hodinky, je vidět, že každá minutka je dobrá… Termín jsme domlouvali několik týdnů. Je těžké se trefit, abychom Lindu s Brendou mohli potkat společně, jsou často na cestách, do toho tréninky, regenerace, škola.

Diář je naplněný k prasknutí. „Fotka ve Stromovce? Ty jo, to nepůjde. To je zbytečně daleko. Ale tady u stromu by to šlo, ne?“ nabízí rychlejší alternativu Hynek Fruhvirt.

Otec, manažer, trenér, řidič, kuchař a muž dalších profesí, které jsou potřeba.… „No, nenudím se,“ usmívá se někdejší hokejista. S manželkou se rozhodli, že dcery hned od narození povedou ke sportu, protože pro rozvoj dítěte je to ideální. Trochu to připomíná film Každá minuta života, v němž rodiče pérují čtyřletého Miška.

Tenhle svérázný přístup k výchově budoucích šampionů vyvolal spoustu emocí. „Já jsem to neviděl, neznám to, opravdu nemám čas. Ale zeptám se manželky, ta tyhle věci víc sleduje,“ hlásí Fruhvirt, který studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu.

Guru v téhle oblasti je Pavel Zacha starší, zakladatel Kamevédy. Tedy výchovné metody, která inspirovala i rodiče malého Miška. Jde o multirozvojovou výchovu dětí. Zacha starší, její hlavní propagátor, přesně v tomhle stylu vychoval syna Pavla, jenž je úspěšným hokejistou, v NHL patří k lídrům New Jersey Devils.

Takže tady máme další produkt téhle metody?

„S panem Zachou jsem mluvil, byla to pro nás nějaká inspirace, znám jeho knížky. Ale jdeme si svojí cestou,“ tvrdí šéf rodinného klanu. „Rozhodně to není tak, že tady chci panu Zachovi dělat reklamu.“

Vycházíme z posilovny ven, dcery se jdou převléct před focením. Ve dveřích se zrovna objevuje Lukáš Rosol, 36letý tenisový veterán.

„Tak, co jak je?“ ptá se. S otcem dvou megatalentů českého tenisu si chvíli povídají, padne řeč i na to, že slečny neustále shání někoho na sparing. „Tak dejte vědět, domluvíme se,“ loučí se Rosol, zástupce mužského tenisu, který zrovna neprožívá v Česku boom.

Zato ten ženský, mládežnický! To je jiná písnička…

„Náš holčičí juniorský tenis patří mezi absolutní špičku. Máme tady řadu talentů světového měřítka. Opravdu ano. Za český tenis to říkám pyšně, mám