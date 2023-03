Rosol žaluje svaz kvůli Davis Cupu. Žádá přes milion, soud už běží

O náhradu 50 000 dolarů, tedy při současném kurzu 1 135 000 korun, žaluje Lukáš Rosol Český tenisový svaz (ČTS). O tuto sumu přišel poté, co mu nebylo umožněno odcestovat v listopadu roku 2021 s týmem na finálový turnaj Davis Cupu do rakouského Innsbrucku. Kauzu dnes začal řešit Obvodní soud pro Prahu 7.

Žalující strana by preferovala mimosoudní vypořádání, právní zástupce ČTS se však u soudu nechal slyšet, že žalovaná strana není ochotna jednat o jakékoliv částce. A tak se špinavé prádlo českého tenisu pere na veřejnosti.

Jde o pokračování aféry z listopadu roku 2021. Lukáš Rosol, tehdy 272. tenista pořadí ATP, byl původně v pětičlenné nominaci na finálový turnaj Davis Cupu. Účast v něm pomohl vybojovat rok předtím při výhře na Slovensku, kde ve své jediném zápase přemohl Andreje Martina 6:4, 6:4.

Šlo o druhý ročník turnaje v novém modelu, do kterého Mezinárodní tenisová federace se společností Kosmos lákaly tenisty na vysoké prize money. I hráči týmu, který skončil už v základní skupině finálového turnaje, si mezi sebe rozdělili 400 tisíc dolarů.

A právě jejich přerozdělení mezi nominovanou pětici Jiří Veselý, Tomáš Macháč, Zdeněk Kolář, Jiří Lehečka a Rosol, bylo komplikované. Hráči reagovali na původní návrh vlastním protinávrhem. Rosol si v něm polepšil z 65 333 na 81 333 dolarů. Tuhle aktivitu však neinicioval on, vzešla od týmové jedničky Veselého a pobouřila svazového prezidenta Iva Kaderku. Den před odjezdem do Innsbrucku proto tenistům zaslal email, v němž jejich krok označil za skandální a předložil konečný návrh smluv a v něm obsažené odměny. Veselý jako jednička měl podle něj inkasovat 157 000 dolarů, Macháč coby dvojka 93 tisíc, zbylé trio Lehečka, Kolář, Rosol bralo každý po 50 000. Kaderkův vzkaz zněl takto: Nemusíte podepisovat, kdo to však neudělá, nejede.

Rosol označil Kaderkovo ultimátum za podvod a vydírání, nakonec však emailem večer před odjezdem podepsanou smlouvu na svaz zaslal, ač není jasné, zda to bylo kolem deváté či až desáté hodiny. Signovat ji měl posléze i Kaderka, který tak však neučinil. A když se tenista v sobotu ráno 20. listopadu dostavil k odjezdu týmu do Innsbrucku, sdělil mu kapitán Jaroslav Navrátil, že byl vyřazený z nominace a český výběr odjel jen ve čtyřčlenném složení.

„Žalovaný jednal vůči žalobci krajně nepoctivě a způsobil mu citelnou škodu v minimální výši 50 000 dolarů,“ prohlásil u soudu Rosolův právní zástupce. Soudkyni Marii Filippiovou zajímá, zda měl Kaderka právo Rosolovu smlouvu nepodepsat, či zda to měl být podle zvyklostí v daviscupovém týmu a po předchozí domluvě jeho závazek, který nesplnil. I na toto téma budou vypovídat svědci při pokračování jednání, které bylo odročeno na květen.

Žalující strana před soudem rovněž upozornila na fakt, že tenisté odvádějí část ze svých odměn nehrajícímu kapitánovi Navrátilovi, což vyplývalo z komunikace tenistů mezi sebou. „Kapitán vyžaduje od hráčů částky z hráčských odměn až deset procent,“ řekl Rosolův právní zástupce. Právní zástupce tenisového svazu prohlásil, že ČTS peníze od hráčů pro kapitána nevyžaduje. Navrátil není zaměstnancem svazu, nýbrž s ním podepisuje vždy smlouvu na jeden rok a fakturuje si odvedenou práci.