Babka koučem Vsetína: Byl jsem za fanatika. Chceme hrát živý hokej, konkurence nespí

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Když vstoupil na ikonický Lapač, hned si vybavil, jak tady před lety hrál s Českými Budějovicemi. Tehdy byl na Valašsku hokejovým králem mladík Jiří Hudler. „Dostal jsem trest do konce zápasu, asi za naražení zezadu. Byl jsem bek a občas to uletělo,“ usmál se Daniel Babka, nástupce Jiřího Weintritta. Zatímco v Žilině působil v roli asistenta, ve Vsetíně je z něj šéf střídačky. Do klubu ho zlákal jeho kolega Luboš Rob starší, někdejší spoluhráč z jihu Čech. Právě proto, že si rodáka z Martina pamatoval jako nevšedního profíka.

Je tedy pravda, že vás de facto přivedl asistent Luboš Rob?

„Ano. Hráli jsme spolu v Budějovicích, známe filozofii toho druhého. Zatím je to fajn. Vzali jsme si k sobě ze Žiliny trenéra brankářů Daniela Makóniho, který dělá dobrou práci. Podepsali jsme ho proto,