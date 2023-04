Rosolova půvabná manželka Petra porodila: Syn dostal neobvyklé jméno!

Těhotenství se ji podařilo dlouho tajít, ale narození miminka už si Petra Rosolová pro sebe nechat nechtěla. Krásná manželka Lukáše Rosola v sobotu večer oznámila, že se pár dočkal prvního společného potomka. Bývalá tenistka zároveň práskla synovo jméno!

Šťastní rodiče se pochlubili společným obrázkem s miminkem na sociálních sítích. „Luka Rosol,“ prozradila hned v úvodu Petra jméno svého syn a přidala informaci o tom, že se děťátko narodilo v pátek. „Náš milovaný Luku, neseš jméno po svém tatínkovi. Po muži, který má srdce na pravém místě, je pracovitý, laskavý a dobrý člověk,“ poukázala na hodnoty, kterých si u svého muže velmi váží.

„Budeme se snažit, abychom ti byli těmi nejlepšími rodiči a inspirací, že poctivost, pracovitost, ohleduplnost, štědrost a umírněnost jsou něčím, co bude mít ve tvém životě místo. Děkujeme ti, že sis vybral zrovna nás za své rodiče,“ napsala bývalá tenistka k příspěvku, kterým narození svého syna oznámila.

Pak se znovu obrátila ke svému muži, který jí byl evidentně velkou podporou ve chvílích, kdy maličký Luka přicházel na svět. ⁣„Děkuji taky tobě lásko, za to, že jsi noc a den stál po mém boku, že sis málem nechal rozmačkat ruku, a že jsme spolu přihlíželi celému tomu zázraku,“ naznačila, že byl Rosol u porodu.

„Bez tebe by nebylo nic z toho, co teď je. Dívat se na to, jak nejmilovanější manžel drží v náručí našeho syna je ten největší dar a požehnání, které jsem kdy mohla dostat. Dar, který budu opečovávat a chránit,“ napsala Rosolová dojemně.

„Láska píše ty nejkrásnější příběhy,“ ukončila svůj příspěvek Petra, pro kterou je Luka prvním dítětem. Její muž Lukáš už má z minulého manželství s moderátorkou Michaelou Ochotskou syna Andrého.