Skandál ve finále Slovenského poháru: Chuligáni napadli hasiče! Skončili v nemocnici

Nezvládli to. Jak na hřišti, tak v hledišti. Fotbalisté Slovanu Bratislava se během prvomájového odpoledne utkali ve finále Slovenského poháru proti Trnavě. Po prohře 3:1 v prodloužení ale mohli trofeji dát sbohem. To nelibě nesli někteří jejich příznivci, kteří po zápase zapálili choreo. Přivolaní hasiči sice požár uhasili, ovšem hněv některých jedinců uhasit nedokázali.

Souboje mezi Trnavou a Bratislavou patří u našich sousedů k nejvyhrocenějším. Potvrdilo se to i v samotném závěru finálového duelu. Všechno to začalo už během zápasu, kdy „belasí“ vytáhli provokativní choreo, na kterém byl soupeř vyobrazen jako fackovací panák.

Po prodloužení se několik fanoušků rozhodlo transparent zapálit. Do akce tak museli být povoláni dva dobrovolní hasiči, kteří se snažili vzniklý požár uhasit. To ale část příznivců Slovanu pořádně rozohnilo. Hasiče následně podle slovenského webu Šport24 napadli a zbili. Výsledek řežby? Oba museli být převezeni do nemocnice na vyšetření! Policie po agresorech pátrá a případ řeší jako přečin výtržnictví.

Mimo tento znepokojující incident se ještě řeší chování jednoho z bratislavských hráčů, který z tribuny hodil plastovou láhev po členovi realizačního týmu Spartaku a přestupky související s pyrotechnikou.