Derby „S“ o výhodu: Vyhrát pohár a odrazit se k titulu. Na očích i sudí

Narvaná Letná, jen ne s převahou domácích fanoušků. Finále poháru má svá pravidla o distribuci lístků, třetinu jich získají sparťané, třetinu slávisti, a ostatní zbudou na partnery a členy asociace. Je to nefalšované mísení rivality přímo na tribunách stadionu.

K tomu hlavnímu nicméně dojde, jako vždycky, na hřišti. Střet nejslavnějších klubů v Česku, současně dvou nejlepších, jak výmluvně praví ligová tabulka.

Ostatně podle ní se bude řídit přístupový řád do evropských kvalifikací. Téměř jistě totiž skončí Sparta a Slavia na prvních dvou místech, tím pádem je z této problematiky středeční finále poháru vyřazeno. Byť původně měl získat místo ve třetím předkole Evropské ligy právě jeho vítěz. Takhle přechází tato příležitost na druhý tým ligy.

Nic z toho ale večerní bitvu neumenšuje. Pořád jde přece o trofej, o slavné a očekávané derby…

„Obecně jde o velký zápas. Investovali jsme mnoho energie se sem dostat, budeme jí muset mít dost i na tohle utkání. Tady graduje sezona,“ velí sparťanský kouč Brian Priske.

„Máme ambici vyhrát, navíc proti Slavii,“ doplňuje.

Priske má jasný cíl: Máme velké ambice. Krejčí připomněl předchozí finále Video se připravuje ...

„Motivace zvládnout to tady je obrovská. Doufám, že do toho dáme maximum možného, abychom vyhráli. Těšíme se na tu bílou vlnu, která se sem chystá, všem fanouškům budeme chtít udělat radost,“ říká Jaroslav Köstl, asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, o identifikačním pohárovém úboru příznivců „sešívaných“.

Navíc tím, že se oba soupeři následně chystají předhánět v dostizích o titul, které startují o nadcházejícím víkendu, je ve hře pro tyto účely i určitá vzpruha. Výhra a trofej rovná se větší sebedůvěra…

„Ano, získat trofej vás vždycky může nakopnout, je to jeden z aspektů utkání. Nerozhodne to o zbytku ligové soutěže, zbývá pak pořád ještě pět zápasů, ale psychicky to může pomoct,“ ví Priske.

„Výsledek bude důležitý, ale jenom k dalšímu derby, protože to bude další materiál, z něhož můžeme vycházet. Věřím, že oba týmy jsou natolik silné, že s nimi případná prohra nezamává. Že by to ale mělo rozhodnout o zbytku sezony, to ne,“ přidává se Köstl.

Ještě poslední poznámka. Zvlášť po zkušenostech z posledního kola základní části ligy bude pozornost namířena i na rozhodčího Dalibora Černého, aktéra podařeného dubnového derby (3:3). Jeho výkon by se neměl hrozivě propadnout, jinak komise rozhodčích přijde o jeden ze svých trumfů do horké nadstavby. Anebo si naopak posílí pozici jednoho z nejlepších tuzemských sudích připravených na závěrečné zkoušky odvahy.