Dostal Dostál DOST? Za pět let půjde o průměr. Může za to i pokřivený trh

Zní to pohádkově. Vydělat sumu přesahující 690 milionů korun hrubého se povede málokomu. Brankář Lukáš Dostál na honosnou částku dosáhne za pouhých pět let. Co víc si přát. Jenže na vyvíjejícím se trhu NHL nemusí být sezonní odměna 6,5 milionu dolarů zrovna astronomická. Nejlepší a nově nejvýdělečnější český gólman má ohromný potenciál, platový strop klubů už v sezoně 2027/28 vyskočí o 25,5 milionu dolarů. A reprezentant se může stát vcelku laciným kusem kádru Ducks.