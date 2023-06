Český sport pláče: Zemřel mistr světa (†40), který zaběhl maraton i se zákeřnou nemocí!

Ještě minulý měsíc mluvil o tom, jak chce vzít svou rodinu na dovolenou do Japonska. To se už ale bohužel Michalu Kulkovi (†40) nesplní. Pětinásobný mistr světa v jízdě na koloběžce totiž podlehl rakovině plic, se kterou bojoval poslední rok a půl.

„Za tři měsíce se ukáže, jestli to mělo smysl a postup nemoci se zastavil, a pokud ne, zase se vrátím k chemoterapiím,“ vysvětloval Kulka svůj zdravotní stav během května v rozhovoru pro web magazínu Reportér. Bohužel, návrat k chemoterapii se už nikdy neuskuteční. Vášnivý sportovec totiž zemřel v důsledku rakoviny plic.

Důkazem, že zapřisáhlý nekuřák sport miloval do morku kostí, je jeho loňská účast na maratonu v Lisabonu, který zaběhl ve skvělém čase tři hodiny a pětadvacet minut. A to i přes fakt, že trpěl vážnou nemocí! „Loňský maraton v Portugalsku jsem uběhl v tempu zhruba čtyři a půl minuty na kilometr,“ prozradil během onoho rozhovoru Kulka, který byl kromě skvělého koloběžkáře taky úspěšným běžeckým trenérem.

Jeho úmrtí je o to tragičtější, že za sebou zanechal ženu Petru a syna Matea, u kterého snil, že ho jednou doprovodí poprvé do školky i do školy. Malý Mateo ale bude muset vyrůstat bez otce, kterého neměl ani šanci pořádně poznat.