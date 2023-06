Tragická smrt biatlonisty Sporalanda (†22): Drsné přiznání a dojemný vzkaz bratra!

Nejhorší obavy se naplnily. Dlouhé týdny doufali a věřili, že se z hrozné noční můry prostě a jednoduše probudí, to se však bohužel nestalo. Rodina mladého biatlonisty Eivinda Sporalanda (†22) se už jednoho svého člena nedočká. Tragickou ztrátu přiznal jeho mladší bratr Erik na sociální síti a poslal bratrovi dojemný vzkaz.

Když policie našla 1. června tělo, které odpovídalo popisu mladého Nora, tak stejně nikdo nechtěl věřit, že by to opravdu byl tento sportovec. Nyní už je bohužel jasno. „Eivind, můj bratr, vážně duševně onemocněl. Byl převezen na pohotovost, ale byl poslán domů se dvěma prášky na spaní.

Následující den, 19. března, byl nahlášen jako nezvěstný. Dne 1. června ho našla policejní hlídka v propasti hluboké zhruba sto metrů. Pitva ukázala poškození jedné strany hlavy a některá zlomená žebra. Nevíme, jak se to stalo,“ přiznal Erik tragickou skutečnost i pravděpodobnou příčinu v podobě psychických problémů.

Zároveň však přidal krásné vyznání a vzpomínku na milovaného bratra. „Tohle byl konec Eivindova života, ale tohle nebyl on. Pro mě to byl můj bratr. Bratr, který nechal svého malého bratra připojit se ke svým přátelům. V několika případech se také stali mými přáteli.

Byl to bratr, se kterým jsem sledoval televizní pořady. Byl to bratr, který se o mě staral. Byl to on v místnosti, kdo vytvořil náladu. Byl to bratr, kterému jsem všechno řekl. Byl to můj nejlepší přítel. Tohle je bratr, kterého si pamatuji. Děkuji, že jsi byl můj bratr Eivinde,“ zněl srdceryvný vzkaz, kterým zavzpomínal na svého zesnulého bratra.