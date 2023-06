Kouč nároďáku Jalonen: Na letišti s obvázanou rukou! Co se stalo?

Z postu hlavního kouče hokejové reprezentace (zatím) nevyletěl. Po jednání v sídle svazu ale Kari Jalonen (63) z republiky odletěl. Mimo jiné na sebe upozornil obvazem, který měl omotaný kolem levé ruky. Jak k tomu přišel?

Fotografové Blesku ho ve čtvrtek večer načapali na pražském letišti, odkud zamířil do rodného Finska. S sebou měl kromě batůžku i dva kufry. Těch však mohlo být ještě víc, kdyby si Kari od členů výkonného výboru v čele se šéfem Aloisem Hadamczikem (70) vyslechl fatální ortel. Místo výpovědi si Jalonen ovšem ze sídla svazu v pražské Libni odnesl jen zafačovaný loket! Že by snad došlo s Lojzou a spol. na něco víc než jen výměnu názorů? To ne, Kariho dle informací redakce trápí infekce. „Ale nejde o nic vážného,“ pověděl trenér před odletem.

Na dlouhé lokte ovšem bude licitace o Finově budoucnosti. Dvacátého června předloží s manažerem Havlátem zprávu, jak hodlá s týmem hrát za rok na domácím MS v Praze. Podle ní se pak výkonný výbor rozhodne. „Díváme se dopředu. Chceme vědět, s jakou vizí do toho trenéři půjdou. A každopádně tu chceme mít tým, ve který budeme mít absolutní důvěru!“ avizuje Hadamczik.