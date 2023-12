Milník rekordmana Petržely: Jde si pro pětistovku

Už je to tak! Držák ze všech fotbalových držáků nejdržákovatější se dočká neslýchané mety. Milan Petržela (40) si připíše ligový start číslo 500! Záložník Slovácka by se měl dočkat dnes v Mladé Boleslavi (15:00, O2 TV).

Rekordmanem se stal už loni v listopadu, kdy trumfl Šilhavého (464 zápasů). „Beru to jako normální, ale důležitou bitvu o body. Když zabodujeme, budou hezčí Vánoce, už se na ně těším,“ má jasno. „Ale jinak mě fotbal baví pořád stejně jako ve dvaceti,“ usmívá se čtyřicátník s vizáží dvacátníka.

Právě v tom věku naskočil v září 2003 k prvnímu zápasu v dresu Synotu na hřišti Příbrami, ve druhém skóroval na Spartě, kde se později jeho kariéra zasekla. „Tam se mi vůbec nedařilo, zahrál jsem si jediný zápas, a to asi devět minut,“ vzpomíná. Pak ale Petržela zazářil v Plzni, vrátil se domů do Slovácka a dál už to znáte.