Zvěsti o kšeftech mezi Plzní a Edenem: Chorý do Slavie?

Na komunikaci D5 z Plzně do Prahy je z toho obří poprask. Fans Viktorie a Slavie se dílem ošívají a dílem křižují nad zvěstmi, které kolují kolem jejich mančaftů.

Portál infotbal.cz přišel s informací, že sešívaní ústně nabídli Západočechům 12 milionů eur (297 milionů korun) za zadáka Hranáče, záložníka Šulce a forvarda Chorého. S těmito gigantickými bankovkami údajně nepochodili, protože Plzeň měla chtít hráčský kšeft. Za ty své tři plejery stopera Vlčka, středopolaře Ševčíka a ofenzivního univerzála Filu.

To však nešlo pod vousy bafuňářům z Edenu. Tyto zatím bezvýsledné debaty podle zmíněného webu proběhly a nejvíc interesantní na tom je samozřejmě ostrostřelec s pověstí Divobije Tomáš Chorý (29). Slavia prý o čahouna s takřka jistou reprezentační nominací na evropský šampionát pořád stojí. Uspěje?

A co Krmenčík a Staněk?

„Chápu, že se o tom fanoušci hodně baví, ale je to spekulace. Tomáš podepsal na jaře v Plzni novou tříletou smlouvu,“ pověděl Blesku klidným hlasem Chorého hráčský manažer David Nehoda. Zato šéf slávistů Jaroslav Tvrdík (55) píše na síti X urputnou klávesnicí.

„V létě chceme tým posílit, ne oslabit. Rozhodně neplánujeme prodat Tomáše Vlčka, Petra Ševčíka nebo Daniela Filu. Ani nám na ně Viktorka neposlala nabídku. Neposlali jsme do Plzně nabídku za 12 milionů eur na tři zmíněné hráče,“ ohradil se Tvrdík (55).

Zní to kategoricky, ale v tuzemské kopané se zhusta stává, že co činovník zavile popře, to se za měsíc stane. Ostatně, Tvrdík s plzeňským bossem Šádkem už upekli transfery útočníka Krmenčíka a gólmana Staňka ze Štruncových sadů do Vršovic, o nichž se také tvrdilo, že jsou jen bohapustá fantasmagorie…