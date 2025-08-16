Náhlá smrt šampiona (†41) z Nagana: Děsivé detaily
Letos uplynulo 14 let od úmrtí finského běžce na lyžích Miky Myllyläho, který se do povědomí sportovních příznivců dostal například i zlatou medailí z Her v Naganu. Jeho smrt ale byla dlouho obestřena záhadou a k fanouškům se o ní nedostalo mnoho informací. Až nyní...
Původně o smrti Miky mluvila média jako o nehodě. Kniha finského spisovatele Miky Wickstörma ale odhalila, že za skonem stála kombinace alkoholu, drog a léků. Vyplynulo to mimo jiné z rozhovoru s nejbližšími lidmi někdejšího reprezentanta Myllylä.
„Jeho tělo bylo dehydrované po několika dnech beze spánku. A silný koktejl alkoholu a léků nakonec zapříčnil zástavu srdce,“ píše se podle finské televize Yle v knize Wickstörma. Myllylä patřil spolu s Harrim Kirvesniemim a Jarim Isometsäm v devadesátých letech k ikonám finského lyžování. Sbírali jeden úspěch za druhým, ale pak přišel skandál s organizovaným dopingem a přes noc se z hrdinů stali padouchové.
Záležitost jako kdyby byla pro Miku začátkem konce. Myllylä dostal dvouletou stopku a to spustilo jeho psychické trápení, které řešil různými návykovými látkami. Přes ně se nakonec dostal do kontaktu s podsvětím, kvůli čemuž byl vydírán a přišel o několik tisíc eur. Vše se ještě zhoršilo v roce 2007, kdy přišel rozvod s manželkou Suvi. Ta od něj odešla i se třemi dětmi a Mika se přestěhoval do Kokkoly.
„Když se Mika přesunul do Kokkoly, jeho bývalý tréninkový parťák JP Ojala mi řekl, že mu již není pomoci. Byl závislý na různých látkách a spadl do prostředí, ze kterého už nebylo návratu. JP, který pracoval u policie, přesně věděl, o čem mluví," vypověděl v knize lyžařův bývalý manažer Ismo Väänänen.
Konec Miky pak nejspíš nemohl být smutnější. Velmi se bál o svůj život, takže spal se sekerou pod postelí a pár dní před smrtí si pořídil střelnou zbraň, kvůli které u něj dokonce zasahovala policie poté, co vystřlil z okna. O tři dny později zemřel...