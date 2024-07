Schumacher přiznal homosexualitu: Překvapivý důvod, proč zrovna teď!

Mohl své fanoušky překvapit více? Bratr závodnické legendy Michaela Schumachera (54) se v neděli světu svěřil s tím, že ačkoliv se v minulosti oženil a splodil syna s bývalou manželkou Corou, teď je už dva roky šťastný po boku svého partnera Étienna (34) a přiznal tak, že je homosexuál. Teď Ralf Schumacher (49) také prozradil, proč se rozhodl ke coming outu přistoupit právě nyní.

Dlouhé dva roky. Přesně takovou dobu skrýval Ralf Schumacher vztah se svým současným francouzským partnerem Étiennem. Tvrdí ale, že pro jeho rodinu a nejbližší nejde o žádnou novinku. Nastínil ale, co pro něj bylo motivací jít s informací na veřejnost.

„Mezitím se do toho zapojilo hodně lidí. Proto jsem chtěl s touto zprávou vyjít ven sám,“ pravil bývalý závodník, jehož okruh těch, kteří o jeho partnerovi věděli se tak evidentně v poslední době začal velmi rozšiřovat. A tak se rozhodl, že před veřejností nechce svou lásku skrývat. „Není to pro mě velký problém. Udělal jsem jen to, co jsem považoval za správné. Ale dostával jsem trvale pozitivní odezvu na něco, co je pro mě normální,“ vysvětlil.

A proč se pro načasování rozhodl právě během uplynulé neděle? „Můj syn David v neděli zopakoval své vítězství v GT Masters z předchozího dne. Byl to jeho největší úspěch v dosavadní kariéře v motorsportu. Říkal jsem si, že to bude dobrá příležitost,“ pravil pyšný táta, který se od syna po coming outu dočkal podpory.

A je tak zřejmé, že text, který Ralf přidal k obrázku jimž oznámení vztahu učinil, se vázal právě i k Davidovu úspěchu. „Nejkrásnější věc v životě je, když máte po svém boku toho správného partnera, se kterým můžete sdílet vše,“ připsal bratr Michaela Schumachera v neděli.