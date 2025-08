Hapal: Deklarovat posily před Austrií je zbytečné, všichni mají důvěru. Kohút je zpět

Až na Filipa Kubalu je Baník před čtvrtečním zápasem 3. předkola Konferenční ligy s vídeňskou Austrií kompletní. „Jsem za to hrozně rád,“ cení si trenér Pavel Hapal návratu Michala Kohúta a Christiana Frýdka. Kouč naznačil také to, že Ostrava řeší posily a že překvapení v sestavě jako s Davidem Látalem tentokrát příliš pravděpodobné zřejmě není.

Jaké informace o Austrii máte?

„Austria hraje typický rakouský nebo německý fotbal s velkým nasazením, pohybem, agresivitou a ofenzivním pojetím. Nečeká nás nic jednoduchého, ale známe slabiny. Soupeř dostával i dost gólů, vypadl s třetiligovým týmem z poháru. Budeme toho chtít využít, doma zvítězit a odvézt si do odvety dobrý výsledek.“

Takže jejich ofenzivní fotbal vám může vyhovovat...

„Může, protože oni hrají hodně na riziko. Nechávají hodně hráčů nahoře, věří sedmi až šesti hráčům v defenzivní činnosti. Hodněkrát v zápase s Grazerem nastaly hodně otevřené pasáže nahoru dolů. Na druhou stranu oni toho umějí využít, protože kvalitu vepředu mají.“

K tomu bude třeba, abyste neztratili případné vedení. Proti Legii se vám to stalo hned třikrát.

„Legia proti nám hrála dva dobré zápasy a doma byla ještě silnější než tady. Nicméně to, že je někdo silný na míči, neznamená, že vyhrajeme zápas. Říkal to i pan Holoubek na Dukle. Doma s Legií jsme měli více šancí, ale oni byli herně vyspělejší. Přesto jsme měli situace, nejen pokutový kop v závěru. Ten mohl hrát nakonec v náš prospěch, kdybychom to proměnili. Nestalo se, asi postoupil kvalitnější tým, ale pokud si budeme schopni vypracovat i teď brankové příležitosti, věřím, že budeme úspěšní.“

Jak je na tom tedy Austria v porovnání s Legií?

„Kvalitou určitě podobně, ale herním stylem a individuálním pojetím ne. Mám velký respekt před Austrií, ale myslím, že Legia je v individuální vyspělosti dál. Mají velice kvalitní jedince, zatímco Austria je spíš kolektivnější tým.“

Zlepšil se zdravotní stav kádru? A co mentální? Váš asistent Michal Šmarda po remíze 1:1 na Dukle naznačoval, že to u některých není ideální.

„Nálada není největší problém, psychika je vyrovnaná. Trošku hraje roli individuální forma u některých kluků, ale to může zlomit jeden zápas. Není co měnit. Co se týká zdravotního stavu, jsem hrozně rád, že jsme všichni zpět a všichni připraveni do zápasu.“

Úplně všichni?

„Jsme kompletní.“

Může být Michal Kohút tím rozhodujícím článkem?

„Budeme se o sestavě ještě rozhodovat, i když představu už máme. Míša trénuje pár dní, je fit. Frýdek je ta stejná kapitola, taky je připravený a nachystaný. Nějak se rozhodneme, věřím, že i když by šli někteří do hry až v průběhu, dokážou pomoct.“

Překvapíte zase někým v sestavě jako minule Davidem Látalem?

„Nevím, ještě se rozmyslím. (úsměv) Máme kluky nachystané i pro překvapení, ale teď to prozrazovat nebudu. Určitě ale budou hrát velkou roli zkušenosti z dvojzápasu s Legií.“

Během víkendu v Praze jste určitě měl čas s Látalem jeho debut v základní sestavě probrat, že?

„Povídali jsme si o tom. Uznal, že to byl na něj velký fofr, ještě nemá takovou zkušenost. Už skok z druhé ligy do první je něco jiného. Každopádně nezklamal, odvedl asi momentální maximum. Chtěli jsme hrát s útočníkem nahoře, abychom byli nebezpeční, ale Legia nám moc balon nepůjčovala.“

Uběhl zase skoro další týden, žádná posila nedorazila. Je někdo na cestě?

„Jestli se někdo blíží, asi není otázka pro mě. Ale řešíme jména, řešíme hráče. Čtyřiadvacet hodin před takovým utkáním je však zbytečné něco deklarovat. Všichni naši hráči mají stoprocentní důvěru. Věřím, že kluci to vnímají a cítí stejně. Půjdeme do zápasu odhodlaně. Soupiska je už stejně uzavřená, takže nic měnit nebudeme, ani nemůžeme.“

Co však měnit můžete, jsou ligové zápasy. Uvažujete o nějakém odložení?

„Teď momentálně ne. Karvinou odehrajeme, pak budeme přemýšlet dál. Záležet bude, jestli postoupíme, nebo ne. Možná až pak před případným dalším dvojzápasem budeme něco řešit, protože jsou tam tři venkovní utkání. Ale víte, že i v minulé sezoně jsme nechtěli odkládat zápasy, a to jsme byli taky rozbití. Víme sled utkání, jaký může nastat, budeme reagovat podle situace.“

V případě postupu byste narazili na Lugano, nebo Celje.

„Celje máme odsledované, to známe. U Lugana je pro nás novou informací, že by se hrálo v Thunu na umělé trávě. Museli bychom improvizovat v tréninkovém procesu.“

Jak by mohla vypadat sestava proti Austrii

Holec

Frydrych - Chaluš - Pojezný

Buchta - Rigo - Boula - Holzer

Šín - Owusu

Prekop