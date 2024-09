Déšť a povodně odložily fotbal: Jak týmy naložily s volnem?

Celé osmé kolo Chance ligy se kvůli počasí už v pátek odložilo. Večery tak měli hráči volné a místo výjezdů na zápasy mohli vyrazit za zábavou. Slovácko ušetřilo cestu do Prahy, Slavia pro změnu do Ostravy… Co si naplánovali?

SLAVIA: Dřina

„Oba víkendové dny jsou tréninky v Edenu, částečně uvnitř, ale i venku. Naše úterní dohrávka v Mladé Boleslavi zatím zrušena nebyla, počítáme s ní,“ řekl mluvčí Michal Býček.

SLOVÁCKO: Na ledě

Týmu odpadla cesta do Prahy, v sobotu měl hrát na Dukle. Mezi fotbalisty je populární hokej, byli si zahrát už během reprezentační pauzy. „Místo duelu na Julisce si naplánovali odvetu. Ti, co na ledě neumí, trénovali v hale,“ řekl mluvčí klubu Marek Jurák.

TEPLICE: Trénink místo zápasu

Tým měl hrát v sobotu Plzni, kam logicky nejel. „Místo zápasu měli hráči v sobotu trénink, na neděli dostali volno,“ řekl mluvčí Martin Kovařík. Kdyby se hrálo, nedělní volno by možná hráči měli i tak – záleželo by na tom, co by předvedli na hřišti.

OSTRAVA: Dovolená

Místo vyhecovaného mače se Slavií se můžou hráči jen dívat z okna. „Tým dostal na celý víkend volno,“ řekl mluvčí Baníku Marek Lorenc. Ovšem aby toho nebylo moc, původně plánované pondělní volno bylo zrušeno a půjde se trénovat.