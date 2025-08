Sprinterská superstar Richardsonová napadla přítele: Skončila v base

as

Jak rychle běhá, tak splašené má i myšlenky ve své kebuli... Americká atletická superstar Sha’Carri Richardsonová (25) zase šílela. Kvůli napadení přítele skončila ve vězení!

Nejrychlejší žena planety? Ano, ale také arogantní mrcha přitahující maléry. Ten poslední předvedla extravagantní Sha’Carri při cestě na národní šampionát v Eugene – na letišti v Seattlu po divoké hádce napadla 155 cm vysoká atletka svého miláčka, elitního sprintera Christiana Colemana (29)!

„Richardsonová do něj silně strčí, až narazí do sloupu. Zatímco Coleman se snaží odejít, ona do něj naráží a odstrkává ho. Nakonec po něm hodí sluchátka, která ho zasáhla,“ stojí v policejní zprávě. Coleman se sice při výslechu odmítl označit za oběť, jenže stát Washington má přísná pravidla týkající se domácího násilí.

Olympijská vítězka a dvojnásobná mistryně světa byla zadržena a umístěna do nápravného zařízení, odkud byla po jedné noci propuštěna. Oba pak pokračovali v cestě do Eugene, kde závodili, jako by se nechumelilo.