Rangers - Plzeň 3:0. Viktorii se Liga mistrů vzdálila. Rozklad i zvláštní penalta

Skotský vítr v úterý v noci prakticky rozfoukal plzeňské sny o postupu do dalšího kola v kvalifikaci o Ligu mistrů. Kvalitní ofenziva Glasgow v klíčových momentech rozložila plzeňskou defenzivu, nakonec si do odvety poveze náskok 3:0. Proti Plzni šel přísný verdikt rozhodčího před penaltou na 2:0, kdy pískl údajný faul Matěji Vydrovi. Na druhou stranu měli domácí jiné slušné šance, aby byl rozdíl ve skóre ještě vyšší.

Trenér Miroslav Koubek se svými kolegy zalepil díru po Pavlu Šulcovi odvážně. Na Ibrox Stadium vyběhl od první minuty vedle Tomáše Ladry sedmnáctiletý Jiří Panoš, uprostřed pole jim kryl záda Lukáš Červ. Nahoře zůstala klasická dvojka – kapitán Vydra s Rafiem Durosinmim.

Panoš ve své začínající kariéře dostal šanci v evropských pohárech teprve potřetí v základu. Vyšla mu před rokem premiéra v úvodním předkole Evropské ligy v Košicích proti Kryvbasu, kdy zazářil krásným gólem, v Ligové fázi naskočil od první minuty ještě doma proti Razgradu. „Věříme mu,“ zdůraznil před utkáním ve Skotsku plzeňský asistent Jan Trousil.

Úvod hostům ale vůbec nevyšel. Rangers ukázali vysokou kvalitu na míči, z čehož vyplynul brzký gól. V 15. minutě se domácí prokombinovali do vápna přes pravou stranu, kde nezachytili unikajícího hráče Lukáš Červ se Sampsonem Dwehem. Rychlou akci bezpečně zakončil útočník Djeidi Gassama, snadno se prosadil „futsalovou“ akcí proti početní přesile.

Na konci prvního poločasu bylo ještě hůř. Rychlý průnik opět po plzeňské pravé straně hasil ve vápně obětavý kapitán Vydra. Na první pohled čistý obranný zákrok dopadl šokem, když zkušený francouzský sudí Clément Turpin ukázal na penaltu. Verdikt neopravil ani VAR, následnou penaltu bezpečně proměnil Cyriel Dessers.

„Hodně přísná,“ divil se ve studiu Nova Sportu někdejší záložník Viktorie Martin Fillo. „Výkon Plzně není ideální, problémy dělá hlavně Gassama, který byl u všeho důležitého,“ vyzdvihl nejnebezpečnějšího ofenzivního hráče Rangers, nakonec autora dvou gólů.

Vydra možná měl na unikajícím útočníkovi Oliveru Antmanovi, dalšímu klíčovému muži domácí ofenzivy, ruku a lehce hráče přistrčil, sudí celou situaci dobře viděl. O faul na penaltu ale nešlo, francouzský arbitr navíc Vydrovi neukázal ani kartu. Když už pískl, mělo následovat i žluté napomenutí.

Plzeň o poločase zareagovala nasazením Matěje Valenty, v kabině zůstal Panoš, na něhož to především směrem do defenzivy bylo na Rangers příliš velké sousto. Brzy ve druhé půli ale podruhé skóroval Gassama, který obstaral skotskému celku důležitý třígólový náskok.

Viktoria následně dostala do hry Denise Višinského, Toma Slončíka a Prince Adua. Tedy hráče, kteří by po Šulcově odchodu do Lyonu měli obstarávat body za góly a asistence. Do pořádné koncovky se ale Plzeň dostávala málo, když už, řešení bylo mizerné.

Alespoň snížení na dvougólový rozdíl neklaplo, náznaky ofenzivních akcí neřešila Plzeň vůbec dobře. Viktoria si domů veze krutý výsledek a éru po Šulcovi začíná nejvyšší porážkou sezony.