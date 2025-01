Na megapřestupu Kinského se napakuje nejen Slavia: Miliony shrábnou i kluby z dětství

Jak se porcuje suma za Kinského? Vydělá 6 klubů Mezi kluby, které hráče vychovávaly od jeho dvanácti do třiadvaceti let, se podle takzvaného »Solidarity payment«, na který dohlíží UEFA, dělí pět procent z přestupové sumy. Podmínkou je, aby šlo o mezinárodní přestup. V případě, Kinského, jemuž v březnu bude teprve 22 let, se rozdělí jen 4,25%, protože ještě 1,5 sezony spadá do rozmezí určeného jako »výplatní doba«. O výši transferu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík sdělil: „Svou garantovanou výší atakuje přestupový rekord Slavie.“ Tím je odchod Součka do West Hamu za 540 milionů. Proto za Kinského rozpočítáváme 500 milionů korun, 4,25% z půlmiliardy je 21,25 milionu korun. Ty připadnou klubům, jimiž Kinský prošel, podle daného klíče.