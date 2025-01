Český Tonda pozná nový svět. Co ho u »Kohoutů« čeká? Krásky, bouráky, modeling...

Když vstoupil do kabiny Tottenhamu, musel si připadat jako v pohádce. Antonín Kinský (21) ještě rok a půl zpátky čapal za Vyškov a ve II. lize jezdil na šlágry třeba do Varnsdorfu, nyní ho čeká magická Premier League. I když středeční pohárový zápas s Liverpoolem kvůli chybějímu pracovnímu povolení nejspíše nestihne, pořád se má na co těšit. A je toho více než dost...