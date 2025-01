Vánoce podle kouče juniorů Šmída: Obě manželky spolu!

Kývl na džob pro rodnou vlast, ale pořádnou fušku měl i doma v Kanadě. Hokejový trenér Ladislav Šmíd (38) vyřešil kolizi MS juniorů s vánočními svátky vskutku originálně.

Aby nebyla současná manželka Kymberly Anna, s níž má syna, sama, vzala ji Šmídova první choť Ashley s jejich dvojčaty k sobě. „Normální to asi není, uznávám, protože když to někomu řeknu, diví se. Ale my mezi sebou máme celkem dobrý vztah. Vídáme se a děti vychováváme společně. Je to mnohem lepší než být rozhádaní,“ culil se český kouč v rozhovoru pro iDnes.cz.

Vítězná bitva

Pro bývalého reprezentačního obránce s 583 starty v NHL a nyní asistenta kouče Augusty Šmída byl páteční zápas proti javorovým listům velmi speciální. Vždyť v Kanadě má druhý domov. „Mám z toho malinko trému,“ klepal se před turnajem

Zapít nervozitu by stejně nemohl. Už přes rok a půl se alkoholu ani nedotkl. O problémech s chlastem otevřeně mluvil, aby pomohl ostatním závislým. Líčil, že některé scény byly jako z hororu. „Dělal jsem věci, na které nejsem úplně hrdý, stydím se za ně. Ale je to minulost. Teď mám čistou hlavu,“ ujistil Šmíd, jenž zkvalitnil už tak silný realizák. Úspěch s Kanadou nakonec mohl spláchnout třeba čajem s kapkou javorového sirupu…