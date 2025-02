Zdrcená sestra hokejisty Uličného (†16): Smutné poselství!

Bolest, se kterou se budou vyrovnávat hodně dlouho. Přesně tím si teď prochází rodina a přátelé mladičkého hokejisty Adama Uličného (†16), který před pár dny spáchal sebevraždu. Jeho zdrcená sestra Erika se teď na veřejnost obrátila s důležitým vzkazem, kterým poukázala na přesah celé tragédie...

„Děkuji za všechny zprávy, komentáře, vyjádření soustrasti a za podporu v těchto pro mě nejtěžších dnech mého života. Děkuji a vážím si všech, kteří se s ním přišli rozloučit osobně, a také lidí, kteří ho neznali, ale modlili se s námi,“ napsala Erika na Instagram.

„Zanechal za sebou obrovský odkaz, který slouží jako upozornění pro nás všech, abychom se víc dívali do očí než do telefonu a uvědomili si, že je vždy někdo, s kým si může o svých pocitech popovídat. Ať se nám v hlavě objeví jakákoliv myšlenka, nejsme na to sami,“ zdůraznila sestra hokejisty, který si podle webu Sport24.Pluska.sk vzal život skokem pod vlak nedaleko obce Brestovany.

Své rodině zanechal Adam vzkaz na rozloučenou. „Promiňte. Nevím ani jak popsat, jak moc mě to, co jsem udělal, mrzí. Jednoduše promiňte bolest, jakou jsem vám tímto způsobil. Ale děkuji moc za to, co jste pro mě dělali, jak jste z malého špunta vychovali slušného a tvrdě pracujícího hokejistu,“ stálo v textu, který měl Uličný nechat v mobilním telefonu.

„Děkuju za každou pomoc, za každou radost, za každou utřenou slzu a hlavně za pocit bezpečí. Dávejte prosím na sebe pozor, i na všechny své blízké. Miluju vás co nejvíc. Stačí se podívat nahoru, vzpomínejte na mě jen v tom dobrém,“ napsal Uličný, jehož smutný příběh se snaží Erika alespoň využít jako prevenci pro další lidi, kteří bojují s vnitřními démony...

Potýkáte se s problémy? Máte pocit, že se nic nedaří a už nemůžete dál? Nestyďte se požádat o pomoc.