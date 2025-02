Přítelkyně zesnulého hokejisty Uličného (†16) odkryla: Mrazivá poslední slova!

Šok. Stále dokola opakující se slovo, které propojuje všechny zasažené smrtí slovenského nadějného hokejisty Adama Uličného (†16). Jeho přítelkyně zveřejnila poslední zprávu, kterou jí zaslal a z níž mrazí.

„Pokud se to poslalo, tak už tu asi nejsem, ale chtěl jsem ti jen ještě něco hezkého napsat. Děkuji, že jsi tady stála vždy při mně, že jsi se snažila mi vždy pomoct, i když to někdy nešlo a, že jsi mi jednoduše dělala svět lepším. Proto si tě velmi vážím. Miluji tě nejvíc, jak se z celého srdce dá, a jsi v něm jen ty. Záleží mi na tobě. Prosím, dávej pozor na sebe i mou rodinu,“ začal Adam svou poslední zprávu přítelkyni.

Pokračoval, že na ní bude dohlížet z nebe a mrazivě zmínil poslední minuty života. „Vím, že to beze mě zvládneš, a pokud ti bude smutno, podívej se nahoru. Budu tam na tebe dávat pozor a budu vytvářet tu nejhezčí oblohu jen pro tebe. Věř tomu, že jsi mých posledních sedm minut. Prosím, vzpomínej na mě v dobrém. Miluji tě.“

Jeho přítelkyně následně i vyvrátila množící se zprávy o její nevěře. „Pokud bych mohla poprosit Adamovo okolí, přestaňte prosím vás blábolit úplné blbosti, že jsem ho vyměnila nebo podvedla. S čistým svědomím říkám, že jsem nic takového neudělala.“ Na rovinu i přiznala, že za sebou měli spor, ale v době události již vše mezi nimi bylo v pořádku. „Já nemám problém říct, že jsme se pohádali, ale předtím než se toto stalo. Byli jsme v pořádku. Volali jsme spolu, psali si a plánovali víkend.“

Smrt zdrtila spolužáky, učitelka se zhroutila

Naprosto zdrceni jsou z tragédie Uličného spolužáci i pedagogové Střední odborné školy obchodu v Trnavě, kde studoval. „Den po tragédii do školy přišla policie s psychology na krizové situace, aby dělali společnost spolužákům a třídní učitelce. Ta se z toho sesypala. My jsme se to dozvěděli ve sborovně. Řekli nám, že ho srazil vlak. Ředitelka nám zakázala o tom veřejně mluvit,“ prozradila pro pluska.sk jedna ze zaměstnankyň.

„Byl to tichý chlapec, bezproblémový. Jako sportovec se zapojoval do reprezentování školy. Víc se pohyboval ve společnosti děvčat než kluků. Nebyly na něm viditelné žádné náznaky, že by měl problémy. I spolužáci byli šokovaní z toho, co se stalo, protože stále tvrdil, že je vše v pořádku,“ dodala.