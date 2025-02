Poslední rozloučení s Uličným (†16): Zdrcená matka rozplakala jeho spoluhráče

Pohřeb mladého hokejisty Adama Uličného se utápěl v slzách. Provázela ho bolest a spousta nevyřčených otázek, na které už jeho blízcí nikdy nenajdou odpověď. S nadějným hráčem se rozloučili přátelé, kamarádi, spoluhráči i ochromená rodina.

V Trnavě se sešla skupina lidí, které spojoval Adam Uličný (†16). Mladý hokejista ukončil svůj život skokem pod vlak poblíž Brestovan, kde žil. Před svým tragickým rozhodnutím zanechal dojemný poslední vzkaz v mobilním telefonu. Omluvil se své rodině a poděkoval jim za společné chvíle.

Adam byl považovaný za talentovaného hráče s velkým potenciálem. V minulém ročníku patřil mezi neproduktivnější hráče trnavského týmu do 16 let, když v 27 zápasech nasbíral 40 bodů (24 gólů a 16 asistencí). Letos střídal týmy Gladiators Trnava U18 a HK Havrani Piešťany U18 v první lize.

Emoce cloumaly pozůstalými

V pondělí na trnavském hřbitově v Kamenné se sešlo více než sto lidí. Mezi nimi byli nejbližší Uličného, přátelé, spolužáci a bývalí spoluhráči. Ti přišli v klubových dresech a šálách, aby vzdali poslední poctu svému bývalému parťákovi. Smuteční obřad začal tichou modlitbou u rakve. Nejvíce emocí bylo vidět u Adamovy matky a sestry. Matka Katarína se po celý obřad snažila držet, ale byl na ní zřetelný obrovský zármutek. Vedle ní stála Adamova sestra, kterou utěšoval její přítel.

Po skončení obřadu se vytvořil dlouhý dav, který kondoloval rodině. Když se hosté začali rozcházet, Adamova máma si symbolicky oblékla synův hokejový dres. Jako by chtěla ještě naposledy cítit jeho přítomnost. Ten moment vyvolal silné emoce i mezi jeho spoluhráči, kteří se neubránili slzám. „Byl to skvělý kluk a vždy makal na 110%. Stále pořádně nedokážu pochopit, co se vlastně stalo,“ poznamenal jeden z Adamových spoluhráčů.