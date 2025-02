Slavný kouč Pavel Vrba dostal v Líšni padáka po 48 dnech a bez mistráku: Jeho zdraví je tabu

Hráči šli doprava, trenér doleva. Kráčel dál, nezastavil se ani v bráně stadionu. Nezabloudil, prostě odešel. Definitivně. Pavel Vrba (61) skončil v Líšni a je z toho v české kopané prvořadá senzace.

Loni 18. prosince se na uvítanou na brněnském předměstí bratřil v objetí s manažerem druholigového oddílu Milanem Valachovičem. Včera odpoledne, po pouhých osmačtyřiceti dnech, ještě jeho jméno figurovalo na klubovém webu v kolonce hlavní trenér, ale už jím nebyl. Od majitele SK Líšeň, miliardáře Igora Faita měl Vrba zadání dovést mančaft do baráže o I. ligu. Nedovede. Dostal padáka, aniž by odkoučoval jeden jediný mistrák. Místo na soustředění do Turecka putoval domů do Přerova – Újezdce.

Proč? Kvůli tomu, že z pěti testovacích utkání tři zremizoval a dva prohrál, to prý není. Portál iSport.cz přišel s informací, že Vrbu mohly dostihnout zdravotní trable, jež ho údajně sužovaly už na štacích v Ostravě a ve Zlíně. Je to skutečně ten důvod? Pro činovníky SK Líšeň je Vrbův zdravotní stav tabu! „Nezlobte se, ale nemůžu vám nic potvrdit ani vyvrátit. Nesmím,“ pověděla Blesku vedoucí týmu líšeňského áčka Dagmar Wallová.

Někdejší kouč nároďáku, Plzně a Sparty Pavel Vrba sám řekl webu sport.cz toto: „Samozřejmě jsem to nečekal. Nicméně to beru tak, jak to je. Přeju Líšni všechno nejlepší. Na celou situaci ale mám svůj názor. Teď to však blíže komentovat nebudu.“ Učinil tak ještě před tím, než klub přišel s oficiálním vyjádřením: „Pavel Vrba a SK Líšeň se po vzájemné dohodě domluvili na ukončení dosavadní spolupráce. Obě strany se shodly, že s ohledem na aktuální situaci je toto rozhodnutí nejlepším možným řešením pro budoucnost klubu i trenéra.“