Šéf cyklistů: Musíme zlepšit práci s dětmi. Tour de France v ČR? Finanční význam

Česká cyklistika teď slaví úspěchy, ale také musí řešit problémy, aby i v budoucnu bylo co slavit a na co se dívat a mnozí rádi sportovali. A nejen cyklistika, ale celý český sport. Ten je podle nového prezidenta Českého svazu cyklistiky Davida Průši nedostatečně právně ukotven. A také podfinancován. I tak se ale česká cyklistika snaží podporovat děti při sportování. A pomoci, a to celému Česku, by prý mohl i start Tour de France na našem území, o kterém už se vedou jednání.

Český svaz cyklistiky má od ledna nového prezidenta. David Průša v této funkci nahradil Petra Marka, který loni na podzim náhle opustil tento svět. Nový šéf se původně věnoval BMX, do ostatních disciplín se tak postupně vpravuje. Už teď má ale jasno v prioritách, mezi které patří vedle zajištění financí hlavně sportování dětí. „Musíme naučit školy, oddíly pracovat s malými dětmi tak, abychom se příliš brzy nedostali na zaměření na výsledek, ale hlavně na radost z pohybu,“ říká Průša v rozhovoru pro deník Sport a iSport TV.

V dobách, kdy jste sám závodil, jste se věnoval bikrosu. Když teď vyrazíte na kolo, na jakém to je?

„Přiznám se, že jsem letos ještě nevyjel, protože mi to pracovní povinnosti nedovolují. Jakmile mám volný víkend, trávím ho na závodech, ale ve všech možných jiných rolích než jako jezdec. Samozřejmě mám silniční, horské i bikrosové kolo. Na bikrosovém jsem naposledy jel v roce 2019 mistrovství republiky z takového hecu. Sedl jsem na to po dvaceti letech, nespadl jsem, takže to byl úspěch. Jinak ale když teď sednu na kolo, je to nejčastěji horské.“

Já však přejdu na silnici. V závěru května končily dvě významné akce. Giro d´Italia, kde se skvělými výkony blýskl Mathias Vacek. Současně se na českém území konal Závod míru jezdců do 23 let. K tomu připomeňme Krále české cyklistiky za minulý rok Pavla Bittnera. Dělá vám radost, že po generaci Romana Kreuzigera a Zdeňka Štybara je tady další taková silná?

„Mně dělají radost všechny dobré výsledky, a přiznám se, že na silnici obzvlášť. Protože je to pro nás nejsložitější disciplína. A pokud v ní máme takové skvělé výsledky, je to jenom dobře.“

Jak vidíte jejich budoucnost?

„Podle mého ji mají nalajnovanou velmi dobře. Protože o oba jmenované závodníky, plus i mnohé další, je velký zájem, u worldtourových stájí i pro týmy (2. divize). Takže