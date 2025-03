Hrůzný zážitek fotbalisty Adama Gabriela: Riskoval život pro žáby!

Má srdce ze zlata. Pro fotbalistu Midtjyllandu Adama Gabriela (23) je na prvním místě příroda. Teď riskoval vlastní krk »jen« pro to, aby dal rozmnoženým žabičkám naději na život.

Na silnici u Silkeborgu to byl pohled jako z katastrofického filmu. Za plného provozu se tady snažily dostat přes cestu desítky žabiček, jež se zjara pěkně rozmnožily. Byl mezi nimi i ohrožený druh skokan skřehotavý. Gabriel nelenil a pustil se do těžké mise. „Riskoval jsem svůj život, abych během tří hodin zachránil přes sto žab,“ popisoval úterní drama. Zvířátka se zjara vášnivě páří, přes silnici by ale bez zásahu českého obránce ve zdraví přešla jen špetka.

Peklo ve tmě

„Ve tmě jsem vbíhal mezi auta, abych je z asfaltu dostal, ale nebyl jsem dost rychlý na to, abych pokryl dvousetmetrový úsek,“ líčil na Instagramu.

Bylo to utrpení. Pod koly aut to jen křupalo. „Hrozný zážitek. Byl jsem opravdu zoufalý. Žáby jsou totiž důležitou součástí zdejšího ekosystému, protože snižují množství hmyzu,“ vysvětlil.

Běžně je na tomto místě a v tomto období úmrtnost žabiček 90 procent. Gabriel žádá ochránce přírody, aby podél silnice vystavěli bariéru. „Jednoduché a celkem levné řešení existuje. Musíme skončit tato jatka,“ apeluje na zdravý rozum.