Sokyně Sáblíkové a její dojemné zásnuby s bijcem Paulem: »Ano« za 23 milionů

V ringu naložil legendárnímu Miku Tysonovi (58), shrábl za to zhruba 920 milionů korun a začal je rozhazovat. Jake Paul (28) si hodně draze okroužkoval rychlobruslařku Juttu Leerdamovou (26)!

Nizozemská krasavice a dávná rivalka Martiny Sáblíkové (než definitivně přesedlala na kratší distance) se na Instagramu chlubí pěti miliony fanoušky. Boxerský influencer Paul jich má dokonce přes 28, což z nich dělá jeden z nejsledovanějších párů planety.

Deset karátů

Dvouleté randění se teď rozhodli povýšit. Na karibském ostrově Svatá Lucie se pod vrcholky ikonických sopek zasnoubili! Americký bijec, který žije na nedalekém Portoriku, se řádně plácnul přes kapsu. Za desetikarátový prsten podle zámořských expertů zaplatil v přepočtu 23 milionů korun! Evidentně mu to ale za to stálo. „Neexistuje lepší pocit, než když pokleknete a ona pak v podpatcích skáče dva metry do vzduchu. Vyhrál jsem to!“ tetelil se Paul. „Jsem tak šťastná, že budeme navždy spolu!“ doplnila ho dojatá Jutta.