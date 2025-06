Šílený bizár v »pralese«: Rozhodčí se rozbrečel

Pokud si myslíte, že jste v české kopané zažili už všechno, škaredě se pletete. Během mače teplického okresního přeboru Novosedlice – Ohníč se rozbrečel sudí s praporkem!

Hlavní arbitr Rak odpískal konec už ve 49. minutě za stavu 5:2 pro hosty. To proto, že domácí po čtyřech vyloučeních a jednom zranění už neměli hráče na střídání a klesli pod povinných sedm. To je ovšem prkotina proti bizáru, jenž rozehráli neurvalci v tričkách Novosedlic.

„Před kabinou rozhodčích začal hráč Podhola zběsile řvát, čímž způsobil u asistenta rozhodčího Hanzlíka silné psychické rozrušení z celé situace, kdy vlivem toho u něj vyvolal pláč a v danou chvíli nebyl schopen nastoupit do druhého poločasu. Proto byl jeho začátek opožděn o 10 minut,“ stojí v Rakově zápisu o utkání. Ten »román« má šest (!) stran, včetně další kapitoly o slzách: „Hráč Vorel nadával také asistentovi rozhodčího »Ty kun*do, co se se*eš do penalty.« Čímž prohloubil psychické trauma u asistenta rozhodčího z celé situace. Dohnal Hanzlíka k breku ve věku 51 let.“

Voráčka štvou výkony sudích i »simulace« brankáře USA: Jako by přišel z Kozičky